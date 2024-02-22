https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929069979.html
Путин посетил Центр культурного развития в Цивильске
Путин посетил Центр культурного развития в Цивильске - РИА Новости, 22.02.2024
Путин посетил Центр культурного развития в Цивильске
Президент РФ Владимир Путин посетил первый в Чувашии Центр культурного развития, созданный в Цивильске, и ознакомился с инфраструктурой комплекса. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:12
2024-02-22T20:12
2024-02-22T23:31
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ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил первый в Чувашии Центр культурного развития, созданный в Цивильске, и ознакомился с инфраструктурой комплекса. Центр оснащен зрительным залом на 197 мест, библиокафе, танцевальным залом, тремя универсальными классами, в том числе компьютерным и для обучения живописи. Все помещения доступны для семей с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее в Цивильске действовал только районный дом культуры, построенный еще в 1974 году. В здании отсутствуют специально оборудованные кабинеты для кружков, не хватает помещений для библиотечного фонда, нет возможности проведения мероприятий и репетиций в зрительном зале во время кинопоказов. В целом, по данным властей Чувашии, за последние три года в республике было построено 23 объекта культуры, отремонтировано 102. Руководство республики ставит перед собой задачу открыть новые библиотеки в каждом муниципальном округе. В ходе визита Путину также показали репродукцию "Вышитой карты России", объединяющую все 89 регионов РФ. Она выполнена ученицами национальной школы вышивки Чувашии. В рамках проекта "Вышитая карта России" было создано полотно размером 3,3 х 6,7 метра, на котором были вышиты географические очертания регионов страны. В проекте приняло участие около 350 специалистов народного декоративно-прикладного искусства.
https://ria.ru/20240222/putin-1929067498.html
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, цивильск, владимир путин
Общество, Россия, Цивильск, Владимир Путин
Путин посетил Центр культурного развития в Цивильске
В Цивильске Путин посетил первый в Чувашии Центр культурного развития
ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил первый в Чувашии Центр культурного развития, созданный в Цивильске, и ознакомился с инфраструктурой комплекса.
Центр оснащен зрительным залом на 197 мест, библиокафе, танцевальным залом, тремя универсальными классами, в том числе компьютерным и для обучения живописи. Все помещения доступны для семей с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Ранее в Цивильске действовал только районный дом культуры, построенный еще в 1974 году. В здании отсутствуют специально оборудованные кабинеты для кружков, не хватает помещений для библиотечного фонда, нет возможности проведения мероприятий и репетиций в зрительном зале во время кинопоказов.
В целом, по данным властей Чувашии, за последние три года в республике было построено 23 объекта культуры, отремонтировано 102. Руководство республики ставит перед собой задачу открыть новые библиотеки в каждом муниципальном округе.
В ходе визита Путину также показали репродукцию "Вышитой карты России", объединяющую все 89 регионов РФ. Она выполнена ученицами национальной школы вышивки Чувашии.
В рамках проекта "Вышитая карта России" было создано полотно размером 3,3 х 6,7 метра, на котором были вышиты географические очертания регионов страны. В проекте приняло участие около 350 специалистов народного декоративно-прикладного искусства.
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