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Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана - РИА Новости, 22.02.2024
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06:02 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/biblioteka-1928875774.html
Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана
Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости рассказал о библиотеке, похищенной... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:02
2024-02-22T06:02
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана. "Самое главное, о чем я сожалею, это библиотека. Восемь тысяч раритетных томов изданий, начиная с XV века по начало XX века. Библиотека, которая считалась экспертами в стране номер один среди частных библиотек", - сказал он в связи с годовщиной госпереворота на Украине. По словам Медведчука, "в этой библиотеке было шесть изданий в одном экземпляре в Украине". "Даже в библиотеке Вернадского, Академии наук Украины, которое можно сравнить с Ленинской библиотекой (сегодня Государственная библиотека РФ – ред.), у нас было шесть изданий, которых не было в этих библиотеках. Это все разграбили. Это самое главное. Я не говорю про машины и про все остальное, это все наживное", - отметил он. Украинский политики сообщил, что "после этого пришли следователи СБУ и описали все, что осталось". "Так это происходит в том государстве, которое, как я утверждаю, перестало быть и правовым, и демократичным", - сказал он. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240222/vooruzhenie-1928874769.html
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в мире, украина, россия, сша, виктор медведчук, виктор янукович, виталий захарченко, служба безопасности украины, оон
В мире, Украина, Россия, США, Виктор Медведчук, Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Служба безопасности Украины, ООН
Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана

Виктор Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана.
"Самое главное, о чем я сожалею, это библиотека. Восемь тысяч раритетных томов изданий, начиная с XV века по начало XX века. Библиотека, которая считалась экспертами в стране номер один среди частных библиотек", - сказал он в связи с годовщиной госпереворота на Украине.
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По словам Медведчука, "в этой библиотеке было шесть изданий в одном экземпляре в Украине". "Даже в библиотеке Вернадского, Академии наук Украины, которое можно сравнить с Ленинской библиотекой (сегодня Государственная библиотека РФ – ред.), у нас было шесть изданий, которых не было в этих библиотеках. Это все разграбили. Это самое главное. Я не говорю про машины и про все остальное, это все наживное", - отметил он.
Украинский политики сообщил, что "после этого пришли следователи СБУ и описали все, что осталось". "Так это происходит в том государстве, которое, как я утверждаю, перестало быть и правовым, и демократичным", - сказал он.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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В миреУкраинаРоссияСШАВиктор МедведчукВиктор ЯнуковичВиталий ЗахарченкоСлужба безопасности УкраиныООН
 
 
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