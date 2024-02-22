https://ria.ru/20240222/biblioteka-1928875774.html

Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана

Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости рассказал о библиотеке, похищенной... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:02

2024-02-22T06:02

2024-02-22T06:02

в мире

украина

россия

сша

виктор медведчук

виктор янукович

виталий захарченко

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости рассказал о библиотеке, похищенной участниками майдана. "Самое главное, о чем я сожалею, это библиотека. Восемь тысяч раритетных томов изданий, начиная с XV века по начало XX века. Библиотека, которая считалась экспертами в стране номер один среди частных библиотек", - сказал он в связи с годовщиной госпереворота на Украине. По словам Медведчука, "в этой библиотеке было шесть изданий в одном экземпляре в Украине". "Даже в библиотеке Вернадского, Академии наук Украины, которое можно сравнить с Ленинской библиотекой (сегодня Государственная библиотека РФ – ред.), у нас было шесть изданий, которых не было в этих библиотеках. Это все разграбили. Это самое главное. Я не говорю про машины и про все остальное, это все наживное", - отметил он. Украинский политики сообщил, что "после этого пришли следователи СБУ и описали все, что осталось". "Так это происходит в том государстве, которое, как я утверждаю, перестало быть и правовым, и демократичным", - сказал он. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/vooruzhenie-1928874769.html

https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, виктор медведчук, виктор янукович, виталий захарченко, служба безопасности украины, оон