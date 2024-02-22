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Россия преодолела разрыв в сфере производства БПЛА, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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13:15 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/bespilotniki-1928961426.html
Россия преодолела разрыв в сфере производства БПЛА, заявил Медведев
Россия преодолела разрыв в сфере производства БПЛА, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия преодолела разрыв в сфере производства БПЛА, заявил Медведев
Производство беспилотных летательных аппаратов в России до начала спецоперации не было хорошо развито, но за последние 1,5 года разрыв удалось преодолеть,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:15
2024-02-22T13:15
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов в России до начала спецоперации не было хорошо развито, но за последние 1,5 года разрыв удалось преодолеть, сейчас БПЛА действуют во всех сегментах, это поставлено на поток, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Отдельная тема – это беспилотные летательные средства. У нас до начала СВО, действительно, этот компонент не был хорошо развит. Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолен. И сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами, то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают. Все это тоже поставлено на поток", - сообщил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он добавил, что российский ОПК выдержал проверку спецоперацией, и поблагодарил всех работников комплекса. "Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты", - заявил зампред Совбеза.
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безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Россия преодолела разрыв в сфере производства БПЛА, заявил Медведев

Медведев: Россия за полтора года преодолела разрыв в сфере производства БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие управляют беспилотником
Российские военнослужащие управляют беспилотником - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие управляют беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов в России до начала спецоперации не было хорошо развито, но за последние 1,5 года разрыв удалось преодолеть, сейчас БПЛА действуют во всех сегментах, это поставлено на поток, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Отдельная тема – это беспилотные летательные средства. У нас до начала СВО, действительно, этот компонент не был хорошо развит. Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолен. И сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами, то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают. Все это тоже поставлено на поток", - сообщил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Он добавил, что российский ОПК выдержал проверку спецоперацией, и поблагодарил всех работников комплекса. "Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты", - заявил зампред Совбеза.
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