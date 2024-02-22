https://ria.ru/20240222/bespilotnik-1929083857.html

ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 22.02.2024

ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:20

2024-02-22T22:20

2024-02-22T22:39

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

суражский район

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

брянская область

украина

суражский район

россия

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, суражский район, россия