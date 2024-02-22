https://ria.ru/20240222/bespilotnik-1929083857.html
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 22.02.2024
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:20
2024-02-22T22:20
2024-02-22T22:39
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, Суражский район, Россия
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью