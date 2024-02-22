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ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 22.02.2024 (обновлено: 22:39 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/bespilotnik-1929083857.html
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 22.02.2024
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:20
2024-02-22T22:39
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
суражский район
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, Суражский район, Россия
ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.
Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы УкраиныСуражский районРоссия
 
 
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