https://ria.ru/20240222/bespilotnik-1928865271.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.02.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Клинцовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T01:12
2024-02-22T01:12
2024-02-22T01:41
брянская область
клинцовский район
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Клинцовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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брянская область, клинцовский район, александр богомаз, россия
Брянская область, Клинцовский район, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили беспилотник
Богомаз: в Брянской области над Клинцовским районом уничтожили беспилотник