https://ria.ru/20240222/bespilotnik-1928865271.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.02.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Клинцовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T01:12

2024-02-22T01:12

2024-02-22T01:41

брянская область

клинцовский район

александр богомаз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Клинцовском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240221/gladkov-1928692166.html

брянская область

клинцовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, клинцовский район, александр богомаз, россия