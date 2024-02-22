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Байден встретился с Навальной - РИА Новости, 22.02.2024
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23:05 22.02.2024 (обновлено: 23:23 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/bayden-1929087762.html
Байден встретился с Навальной
Байден встретился с Навальной - РИА Новости, 22.02.2024
Байден встретился с Навальной
Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России в пятницу. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:05
2024-02-22T23:23
в мире
сша
джо байден
юлия навальная
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России в пятницу."Байден встретился с Юлией Навальной и Дарьей Навальной в Сан-Франциско", - говорится в сообщении Белого дома.Там также отмечается, что американский лидер подтвердил, что "администрация США завтра объявит о новых значительных санкциях против России в ответ на смерть Алексея (Навального)".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
https://ria.ru/20240216/bayden-1927881480.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
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в мире, сша, джо байден, юлия навальная, нато, сан-франциско, россия, дмитрий песков
В мире, США, Джо Байден, Юлия Навальная, НАТО, Сан-Франциско, Россия, Дмитрий Песков
Байден встретился с Навальной

Белый дом заявил, что Байден встретился с Навальной и анонсировал новые санкции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России в пятницу.
"Байден встретился с Юлией Навальной и Дарьей Навальной в Сан-Франциско", - говорится в сообщении Белого дома.
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Там также отмечается, что американский лидер подтвердил, что "администрация США завтра объявит о новых значительных санкциях против России в ответ на смерть Алексея (Навального)".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.
МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
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В миреСШАДжо БайденЮлия НавальнаяНАТОСан-ФранцискоРоссияДмитрий Песков
 
 
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