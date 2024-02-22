https://ria.ru/20240222/bayden-1929087762.html

Байден встретился с Навальной

Байден встретился с Навальной - РИА Новости, 22.02.2024

Байден встретился с Навальной

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России в пятницу. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T23:05

2024-02-22T23:05

2024-02-22T23:23

в мире

сша

джо байден

юлия навальная

нато

сан-франциско

россия

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России в пятницу."Байден встретился с Юлией Навальной и Дарьей Навальной в Сан-Франциско", - говорится в сообщении Белого дома.Там также отмечается, что американский лидер подтвердил, что "администрация США завтра объявит о новых значительных санкциях против России в ответ на смерть Алексея (Навального)".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.

https://ria.ru/20240216/bayden-1927881480.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html

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сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, юлия навальная, нато, сан-франциско, россия, дмитрий песков