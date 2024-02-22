https://ria.ru/20240222/bayden-1929086285.html

Белый дом объяснил слова Байдена о Путине

Белый дом объяснил слова Байдена о Путине - РИА Новости, 22.02.2024

Белый дом объяснил слова Байдена о Путине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:44

2024-02-22T22:44

2024-02-22T22:44

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина угрозами нацбезопасности, исходящими от России. "У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя реплику американского президента. Среди вызовов национальной безопасности, которые по оценке США исходят от России, Кирби указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал недавние высказывания Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.

https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html

https://ria.ru/20240222/otvet-1929073842.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, джон кирби