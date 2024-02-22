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Белый дом объяснил слова Байдена о Путине - РИА Новости, 22.02.2024
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22:44 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/bayden-1929086285.html
Белый дом объяснил слова Байдена о Путине
Белый дом объяснил слова Байдена о Путине - РИА Новости, 22.02.2024
Белый дом объяснил слова Байдена о Путине
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:44
2024-02-22T22:44
в мире
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сша
украина
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина угрозами нацбезопасности, исходящими от России. "У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя реплику американского президента. Среди вызовов национальной безопасности, которые по оценке США исходят от России, Кирби указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал недавние высказывания Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.
https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, джон кирби
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби
Белый дом объяснил слова Байдена о Путине

Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина угрозами нацбезопасности, исходящими от России.
"У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя реплику американского президента.
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Среди вызовов национальной безопасности, которые по оценке США исходят от России, Кирби указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном.
Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал недавние высказывания Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.
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