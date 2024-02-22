https://ria.ru/20240222/bayden-1929081593.html
Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов
Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов - РИА Новости, 22.02.2024
Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов
Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:53
2024-02-22T21:53
2024-02-22T21:55
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике по отношению к России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России", - сообщил дипломат. Антонов добавил, что администрация Белого дома своими действиями продолжает разрушать остатки наследия российско-американских отношений. "Делается всё для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях", - подчеркнул он. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал недавние высказывания Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов
Антонов: риторика Байдена показывает бессилие и отсутствие здравого смысла
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике по отношению к России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России", - сообщил дипломат.
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Антонов добавил, что администрация Белого дома своими действиями продолжает разрушать остатки наследия российско-американских отношений.
«
"Делается всё для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях", - подчеркнул он.
Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско
, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал недавние высказывания Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.
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