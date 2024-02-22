https://ria.ru/20240222/bayden-1929081593.html

Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов

Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов - РИА Новости, 22.02.2024

Риторика Байдена показывает бессилие США, заявил Антонов

Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T21:53

2024-02-22T21:53

2024-02-22T21:55

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике по отношению к России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России", - сообщил дипломат. Антонов добавил, что администрация Белого дома своими действиями продолжает разрушать остатки наследия российско-американских отношений. "Делается всё для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях", - подчеркнул он. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал недавние высказывания Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.

https://ria.ru/20240222/otvet-1929073842.html

https://ria.ru/20240222/protest-1929080606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, анатолий антонов