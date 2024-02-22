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Путин заявил, что был прав, говоря о предпочтительности Байдена для России - РИА Новости, 22.02.2024
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19:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/bayden-1929062038.html
Путин заявил, что был прав, говоря о предпочтительности Байдена для России
Путин заявил, что был прав, говоря о предпочтительности Байдена для России - РИА Новости, 22.02.2024
Путин заявил, что был прав, говоря о предпочтительности Байдена для России
Президент РФ Владимир Путин назвал недавние высказывания лидера США Джо Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:17
2024-02-22T19:17
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недавние высказывания лидера США Джо Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". "Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - сказал Путин. Он отметил, что Байден не может ему сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". "Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и это реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав", - добавил глава российского государства. "У меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить — Байден", - также сказал президент. Ранее Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928938856.html
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Путин про высказывание Байдена в свой адрес
Путин про высказывание Байдена в свой адрес
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
Путин заявил, что был прав, говоря о предпочтительности Байдена для России

Путин: Байден не может поблагодарить Россию за слова, что он предпочтительнее

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недавние высказывания лидера США Джо Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.
Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
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"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - сказал Путин.
Он отметил, что Байден не может ему сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". "Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и это реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав", - добавил глава российского государства.
"У меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить — Байден", - также сказал президент.
Ранее Путин на вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США - действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
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