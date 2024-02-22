https://ria.ru/20240222/bayden-1929056576.html

Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес

Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес - РИА Новости, 22.02.2024

Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес

Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:47

2024-02-22T18:47

2024-02-22T20:06

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в мире

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем."Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", — подчеркнул глава государства.Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".Президент России в пятницу за рулем КамАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Там он среди прочего пообщался с журналистом Павлом Зарубиным.Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как "диктатор", "мясник" и "военный преступник".Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.

https://ria.ru/20240222/bayden-1929006897.html

https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, сша, россия, джо байден