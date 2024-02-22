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Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес - РИА Новости, 22.02.2024
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18:47 22.02.2024 (обновлено: 20:06 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/bayden-1929056576.html
Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес
Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес - РИА Новости, 22.02.2024
Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес
Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:47
2024-02-22T20:06
владимир путин
в мире
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем."Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", — подчеркнул глава государства.Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".Президент России в пятницу за рулем КамАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Там он среди прочего пообщался с журналистом Павлом Зарубиным.Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как "диктатор", "мясник" и "военный преступник".Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
https://ria.ru/20240222/bayden-1929006897.html
https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
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Путин про высказывание Байдена в свой адрес
Путин про высказывание Байдена в свой адрес
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владимир путин, в мире, сша, россия, джо байден
Владимир Путин, В мире, США, Россия, Джо Байден
Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес

Путин назвал оскорбительное заявление Байдена адекватной реакцией на его слова

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем.
«
"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", — подчеркнул глава государства.
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Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина
Вчера, 15:49
Путин напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных президентов США — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. По его словам, в Москве понимают, что сейчас происходит в США с внутриполитической точки зрения. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".
Президент России в пятницу за рулем КамАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Там он среди прочего пообщался с журналистом Павлом Зарубиным.

Сегодня Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении российского президента. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

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Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как "диктатор", "мясник" и "военный преступник".
Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
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