https://ria.ru/20240222/bayden-1928876294.html

Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден

Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден - РИА Новости, 22.02.2024

Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден

Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:07

2024-02-22T06:07

2024-02-22T06:07

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа. "Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти поближе и сказать: "Вы должны победить". Не потому что я такой особенный. "Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома. "Девять глав государств проделали это со мной", - добавил он, выступая на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. Вероятным соперником Байдена на президентских выборах 2024 года является его предшественник Дональд Трамп, претендующий на выдвижение от Республиканской партии.

https://ria.ru/20240221/bayden-1928855480.html

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в мире, сша, сан-франциско, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша