https://ria.ru/20240222/bayden-1928876294.html
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден - РИА Новости, 22.02.2024
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден
Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:07
2024-02-22T06:07
2024-02-22T06:07
в мире
сша
сан-франциско
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа. "Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти поближе и сказать: "Вы должны победить". Не потому что я такой особенный. "Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома. "Девять глав государств проделали это со мной", - добавил он, выступая на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. Вероятным соперником Байдена на президентских выборах 2024 года является его предшественник Дональд Трамп, претендующий на выдвижение от Республиканской партии.
https://ria.ru/20240221/bayden-1928855480.html
сша
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сан-франциско, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден
Байден заявил, что девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться