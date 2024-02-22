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Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден - РИА Новости, 22.02.2024
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06:07 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/bayden-1928876294.html
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден - РИА Новости, 22.02.2024
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден
Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:07
2024-02-22T06:07
в мире
сша
сан-франциско
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа. "Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти поближе и сказать: "Вы должны победить". Не потому что я такой особенный. "Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома. "Девять глав государств проделали это со мной", - добавил он, выступая на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. Вероятным соперником Байдена на президентских выборах 2024 года является его предшественник Дональд Трамп, претендующий на выдвижение от Республиканской партии.
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в мире, сша, сан-франциско, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться, заявил Байден

Байден заявил, что девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Дональда Трампа.
«
"Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти поближе и сказать: "Вы должны победить". Не потому что я такой особенный. "Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.
"Девять глав государств проделали это со мной", - добавил он, выступая на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.
Вероятным соперником Байдена на президентских выборах 2024 года является его предшественник Дональд Трамп, претендующий на выдвижение от Республиканской партии.
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В миреСШАСан-ФранцискоДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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