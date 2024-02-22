https://ria.ru/20240222/bayden-1928868034.html

СМИ: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

СМИ: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

Пес президента США Джо Байдена не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера, передает... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T02:29

2024-02-22T02:29

2024-02-22T02:29

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Пес президента США Джо Байдена не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера, передает телеканал CNN со ссылкой на внутриведомственную документацию. Агенты в переписке жалуются на укусы до крови и обсуждают необходимость внесения корректив в методы работы ввиду повышенной агрессивности, которую немецкая овчарка по кличке Коммандер демонстрировала в Белом доме, официальной загородной резиденции Кемп-Дэвид и частных домах Байденов. Статистика не учитывает нападений пса на работников иных структур, обеспечивающих работу главы государства. В одном из описанных инцидентов Коммандер набросился на не названного по имени специального агента, который охранял пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, штат Делавэр, и нанес ему "глубокую открытую рану". Сотрудник Секретной службы в результате потерял много крови, ему наложили шесть швов и вкололи антибиотик, сказано в полученных CNN материалах. "(Агентам) следует применять творческий подход, чтобы обеспечить собственную безопасность", - говорится в одном из электронных писем начальства Секретной службы своим подчиненным. Коммандер попал к Байденам еще щенком в декабре 2021 года, а агрессивность стал демонстрировать с октября 2022 года, после чего его выслали из Белого дома. В 2021 году по той же причине из президентской резиденции увезли овчарку Мэйджора, который не смог адаптироваться к столичной жизни и, как считается, из-за стресса периодически кусал охранников. CNN цитирует источник, близкий к президентскому семейству, который рассказал, что Байдены "ужасно" себя чувствуют из-за поведения питомца. "У них буквально разбито сердце. Они извинялись перед всеми, кого он покусал, некоторым отправляли цветы... Они очень старательно работали над ним, но им пришлось отправить его жить с другими членами семьи", - сказал источник.

https://ria.ru/20240221/bayden-1928855480.html

https://ria.ru/20240221/bayden-1928624575.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден