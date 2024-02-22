https://ria.ru/20240222/bayden-1928864123.html
Около 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока
Около 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока - РИА Новости, 22.02.2024
Около 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока
Около 70% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок, следует из результатов социологического опроса,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:54
2024-02-22T00:54
2024-02-22T00:54
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Около 70% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок, следует из результатов социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом. Согласно представленным значениям по итогам проведенного исследования, 67% опрошенных американских избирателей выразили уверенность, что Байден слишком стар для переизбрания на новые четыре года. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока. Одновременно 57% американских избирателей выразили уверенность, что экс-президент США Дональд Трамп не слишком стар для возвращения на должность главы Белого дома. По данным результатов опроса, 60% респондентов уверены в физической готовности Трампа быть американским лидером следующие четыре года, а с точки зрения умственного состояния только 48% избирателей считают его готовым идти на второй срок. Опрос проводился с 15 по 19 февраля. В нем приняли участие 1421 зарегистрированный избиратель, допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 2,6 процентного пункта.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США
Около 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока
Опрос: около 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для второго срока