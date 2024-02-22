https://ria.ru/20240222/basseyn-1928890737.html
В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне
В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне - РИА Новости, 22.02.2024
В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления, предположительно, хлором шести детей в бассейне гостиничного комплекса в Самарской области, сообщило... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:28
2024-02-22T09:28
2024-02-22T09:28
происшествия
самарская область
ставропольский район
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САМАРА, 22 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления, предположительно, хлором шести детей в бассейне гостиничного комплекса в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По данным следователей, 21 февраля в Ставропольском районе во время купания в бассейне в гостиничном комплексе шесть детей почувствовали себя плохо. Двое детей от госпитализации отказались, им оказали амбулаторную помощь. Четверо пострадавших оказались в больнице. По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора. "По данному факту следственным отделом по городу Жигулевску возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия и причин ему предшествующих", - говорится в сообщении ведомства. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что четверо госпитализированных детей находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Собственную проверку по факту происшествия организовала и прокуратура Ставропольского района. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасных условиях для детей и санитарно-эпидемиологических норм, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
https://ria.ru/20240218/tela-1928126029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, ставропольский район
Происшествия, Самарская область, Ставропольский район
В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне
Под Самарой возбудили дело после отравления шести детей хлором в бассейне
САМАРА, 22 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления, предположительно, хлором шести детей в бассейне гостиничного комплекса в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале
.
По данным следователей, 21 февраля в Ставропольском районе во время купания в бассейне в гостиничном комплексе шесть детей почувствовали себя плохо. Двое детей от госпитализации отказались, им оказали амбулаторную помощь. Четверо пострадавших оказались в больнице. По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора.
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"По данному факту следственным отделом по городу Жигулевску возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия и причин ему предшествующих", - говорится в сообщении ведомства.
В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что четверо госпитализированных детей находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
Собственную проверку по факту происшествия организовала и прокуратура Ставропольского района
. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасных условиях для детей и санитарно-эпидемиологических норм, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
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