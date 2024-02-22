Рейтинг@Mail.ru
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 22.02.2024 (обновлено: 14:11 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/banner-1928982203.html
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard - РИА Новости, 22.02.2024
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard
Жители Кирова возмутились изображением немецкого танка Leopard на баннере, приглашающем на службу по контракту, по требованию властей региона плакат возле... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:10
2024-02-22T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
киров
кировская область
вооруженные силы рф
leopard 2
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928980049_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_0a1bab5c62c8b5c49ff7f945e213afc3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Жители Кирова возмутились изображением немецкого танка Leopard на баннере, приглашающем на службу по контракту, по требованию властей региона плакат возле военкомата сняли, сообщили РИА Новости в правительстве Кировской области. Ранее в группе "Киров без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" были размещены сделанные у здания военного комиссариата Октябрьского и Первомайского районов фотографии, на которых изображен танк, поставляемый странами НАТО на вооружение армии Украины. "Вот так, с "Леопардом" в обнимку, военком на Мопра 111 приглашает подписать контракт", - говорится в публикации. В районном военном комиссариате корреспонденту РИА Новости отказались комментировать произошедшее, заявив: "Мы такого ничего не знаем, сведениями не владеем". В правительстве региона агентству сообщили, что "плакат был размещен городским районным военкоматом без согласования макета с администрацией города Кирова и правительством Кировской области". "Региональные власти оперативно отреагировали на данную ситуацию: по требованию правительства области плакат был снят. На данный момент региональные власти обратились в областной военкомат с требованием провести проверку в отношении руководства районного отделения, а также автора макета плаката", - заявила руководитель управления массовых коммуникаций Кировской области Елена Черных.
https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html
https://ria.ru/20230704/leps-1882042006.html
киров
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928980049_3:0:964:721_1920x0_80_0_0_35eb0ed1074e62cf2fcd802e1c268632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киров, кировская область, вооруженные силы рф, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киров, Кировская область, Вооруженные силы РФ, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard

В Кирове убрали баннер с танком Leopard, приглашавший на службу по контракту

© Фото : соцсетиАгитационный плакат, установленный военкоматом Кирова, на котором изображен танк Leopard
Агитационный плакат, установленный военкоматом Кирова, на котором изображен танк Leopard - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : соцсети
Агитационный плакат, установленный военкоматом Кирова, на котором изображен танк Leopard
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Жители Кирова возмутились изображением немецкого танка Leopard на баннере, приглашающем на службу по контракту, по требованию властей региона плакат возле военкомата сняли, сообщили РИА Новости в правительстве Кировской области.
Ранее в группе "Киров без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" были размещены сделанные у здания военного комиссариата Октябрьского и Первомайского районов фотографии, на которых изображен танк, поставляемый странами НАТО на вооружение армии Украины. "Вот так, с "Леопардом" в обнимку, военком на Мопра 111 приглашает подписать контракт", - говорится в публикации.
Крыша частного дома в Белгороде в цветах флага Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома
20 февраля, 18:47
В районном военном комиссариате корреспонденту РИА Новости отказались комментировать произошедшее, заявив: "Мы такого ничего не знаем, сведениями не владеем".
В правительстве региона агентству сообщили, что "плакат был размещен городским районным военкоматом без согласования макета с администрацией города Кирова и правительством Кировской области".
"Региональные власти оперативно отреагировали на данную ситуацию: по требованию правительства области плакат был снят. На данный момент региональные власти обратились в областной военкомат с требованием провести проверку в отношении руководства районного отделения, а также автора макета плаката", - заявила руководитель управления массовых коммуникаций Кировской области Елена Черных.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
4 июля 2023, 04:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКировКировская областьВооруженные силы РФLeopard 2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала