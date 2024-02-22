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В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard - РИА Новости, 22.02.2024
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard
Жители Кирова возмутились изображением немецкого танка Leopard на баннере, приглашающем на службу по контракту, по требованию властей региона плакат возле... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:10
2024-02-22T14:10
2024-02-22T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
киров
кировская область
вооруженные силы рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Жители Кирова возмутились изображением немецкого танка Leopard на баннере, приглашающем на службу по контракту, по требованию властей региона плакат возле военкомата сняли, сообщили РИА Новости в правительстве Кировской области. Ранее в группе "Киров без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" были размещены сделанные у здания военного комиссариата Октябрьского и Первомайского районов фотографии, на которых изображен танк, поставляемый странами НАТО на вооружение армии Украины. "Вот так, с "Леопардом" в обнимку, военком на Мопра 111 приглашает подписать контракт", - говорится в публикации. В районном военном комиссариате корреспонденту РИА Новости отказались комментировать произошедшее, заявив: "Мы такого ничего не знаем, сведениями не владеем". В правительстве региона агентству сообщили, что "плакат был размещен городским районным военкоматом без согласования макета с администрацией города Кирова и правительством Кировской области". "Региональные власти оперативно отреагировали на данную ситуацию: по требованию правительства области плакат был снят. На данный момент региональные власти обратились в областной военкомат с требованием провести проверку в отношении руководства районного отделения, а также автора макета плаката", - заявила руководитель управления массовых коммуникаций Кировской области Елена Черных.
https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киров, кировская область, вооруженные силы рф, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киров, Кировская область, Вооруженные силы РФ, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кирове у военкомата разместили агитационный плакат с танком Leopard
В Кирове убрали баннер с танком Leopard, приглашавший на службу по контракту
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Жители Кирова возмутились изображением немецкого танка Leopard на баннере, приглашающем на службу по контракту, по требованию властей региона плакат возле военкомата сняли, сообщили РИА Новости в правительстве Кировской области.
Ранее в группе "Киров без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" были размещены сделанные у здания военного комиссариата Октябрьского и Первомайского районов фотографии, на которых изображен танк, поставляемый странами НАТО
на вооружение армии Украины
. "Вот так, с "Леопардом" в обнимку, военком на Мопра 111 приглашает подписать контракт", - говорится в публикации.
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В районном военном комиссариате корреспонденту РИА Новости отказались комментировать произошедшее, заявив: "Мы такого ничего не знаем, сведениями не владеем".
В правительстве региона агентству сообщили, что "плакат был размещен городским районным военкоматом без согласования макета с администрацией города Кирова и правительством Кировской области".
"Региональные власти оперативно отреагировали на данную ситуацию: по требованию правительства области плакат был снят. На данный момент региональные власти обратились в областной военкомат с требованием провести проверку в отношении руководства районного отделения, а также автора макета плаката", - заявила руководитель управления массовых коммуникаций Кировской области Елена Черных.
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