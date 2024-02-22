https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928987810.html

Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки

Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024

Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки

Командир бригады "Пятнашка", участвовавшей во взятии Авдеевки, Ахра Авидзба рассказал РИА Новости, что освобождение города проходило монотонно, а в решающий... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:26

2024-02-22T14:26

2024-02-22T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

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ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Командир бригады "Пятнашка", участвовавшей во взятии Авдеевки, Ахра Авидзба рассказал РИА Новости, что освобождение города проходило монотонно, а в решающий час, после взятия значимой высоты и начала оперативного окружения группировки ВСУ, украинцы "развернулись и побежали". "Взятие Авдеевки проходило монотонно. Два года до этого хорошо ее обрабатывали, утилизировали противника, который приходил. И когда настал ее час, ребята 114-й бригады прорвались на значимую высоту, которая над городом нависает и контролирует дорогу", - сказал Авидзба. После этого, по его словам, Первая Славянская бригада "начала создавать вторую крышку", тем самым показывая оперативное окружение авдеевской группировке. "И пошли уже другие отряды. Мы тоннель прокопали, ребята по трубе прошли и вышли в тыл", - добавил он. Такие акции, которые "кинжально" проходили и "кусали" противника, привели к тому что противник начал "сыпаться". "Мы этим воспользовались и сразу ворвались в город с разных направлений и смогли быстро его занять", - отметил собеседник агентства, добавив, что когда российские силы начали брать позицию за позицией, противник в одночасье "развернулся и побежал". "(Сейчас) никто останавливаться не собирается, поэтому противник бросает все силы, чтобы остановить прорыв", - сказал он. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, ахра авидзба, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины