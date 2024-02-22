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Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 22.02.2024 (обновлено: 14:28 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928987810.html
Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки
Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки
Командир бригады "Пятнашка", участвовавшей во взятии Авдеевки, Ахра Авидзба рассказал РИА Новости, что освобождение города проходило монотонно, а в решающий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:26
2024-02-22T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
ахра авидзба
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Командир бригады "Пятнашка", участвовавшей во взятии Авдеевки, Ахра Авидзба рассказал РИА Новости, что освобождение города проходило монотонно, а в решающий час, после взятия значимой высоты и начала оперативного окружения группировки ВСУ, украинцы "развернулись и побежали". "Взятие Авдеевки проходило монотонно. Два года до этого хорошо ее обрабатывали, утилизировали противника, который приходил. И когда настал ее час, ребята 114-й бригады прорвались на значимую высоту, которая над городом нависает и контролирует дорогу", - сказал Авидзба. После этого, по его словам, Первая Славянская бригада "начала создавать вторую крышку", тем самым показывая оперативное окружение авдеевской группировке. "И пошли уже другие отряды. Мы тоннель прокопали, ребята по трубе прошли и вышли в тыл", - добавил он. Такие акции, которые "кинжально" проходили и "кусали" противника, привели к тому что противник начал "сыпаться". "Мы этим воспользовались и сразу ворвались в город с разных направлений и смогли быстро его занять", - отметил собеседник агентства, добавив, что когда российские силы начали брать позицию за позицией, противник в одночасье "развернулся и побежал". "(Сейчас) никто останавливаться не собирается, поэтому противник бросает все силы, чтобы остановить прорыв", - сказал он. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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безопасность, авдеевка, россия, ахра авидзба, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Ахра Авидзба, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский комбриг рассказал, как в решающий час ВСУ бежали из Авдеевки

Комбриг "Пятнашки" Авидзба: ВСУ в одночасье развернулись и бежали из Авдеевки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Командир бригады "Пятнашка", участвовавшей во взятии Авдеевки, Ахра Авидзба рассказал РИА Новости, что освобождение города проходило монотонно, а в решающий час, после взятия значимой высоты и начала оперативного окружения группировки ВСУ, украинцы "развернулись и побежали".
"Взятие Авдеевки проходило монотонно. Два года до этого хорошо ее обрабатывали, утилизировали противника, который приходил. И когда настал ее час, ребята 114-й бригады прорвались на значимую высоту, которая над городом нависает и контролирует дорогу", - сказал Авидзба.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
После этого, по его словам, Первая Славянская бригада "начала создавать вторую крышку", тем самым показывая оперативное окружение авдеевской группировке. "И пошли уже другие отряды. Мы тоннель прокопали, ребята по трубе прошли и вышли в тыл", - добавил он.
Такие акции, которые "кинжально" проходили и "кусали" противника, привели к тому что противник начал "сыпаться". "Мы этим воспользовались и сразу ворвались в город с разных направлений и смогли быстро его занять", - отметил собеседник агентства, добавив, что когда российские силы начали брать позицию за позицией, противник в одночасье "развернулся и побежал". "(Сейчас) никто останавливаться не собирается, поэтому противник бросает все силы, чтобы остановить прорыв", - сказал он.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияАхра АвидзбаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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