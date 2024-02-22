https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928881590.html
Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке
Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024
Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке
Военнослужащий третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и что две украинские бригады сейчас наспех формируются из РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:57
2024-02-22T07:57
2024-02-22T07:57
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928572274_0:73:1529:933_1920x0_80_0_0_14cb12af4015023c4040d998a0752ec3.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащий третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны. "(Я) командир второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады. Меня взяли в бункере на ж/д вокзале, населённый пункт Авдеевка", - сказал Гарнага в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. По его словам, второй батальон бригады, действующий "отдельно как иностранный легион", был отправлен, чтобы "разрезать пополам" российские силы. Однако зашёл слишком глубоко и сам был взят в кольцо российскими военнослужащими, добавил он. Гарнага рассказал, что сам был переведён из территориальной обороны в третью бригаду ВСУ две недели назад. Он уточнил, что сейчас в его бригаду, а также в 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из теробороны всех, кто младше 35 лет, и "сборной солянкой" отправляют на штурмы. "В третьей штурмовой сейчас формируются два новых стрелковых батальона, которые конкретно пополняются теми, кого переводят. У меня сейчас в роте 12 человек, из них четыре офицера, а остальные, видимо, уже мертвы. Это четыре офицера, это три командира взвода и мпзшник, то есть замполит по-вашему", - добавил пленный. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20240222/udar-1928876872.html
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928876579.html
авдеевка
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928572274_69:0:1474:1054_1920x0_80_0_0_5ad818e02008fe61f39fcb2e524ebcac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецк, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке
Украинский военный Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащий третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны.
"(Я) командир второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады. Меня взяли в бункере на ж/д вокзале, населённый пункт Авдеевка", - сказал Гарнага в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки
По его словам, второй батальон бригады, действующий "отдельно как иностранный легион", был отправлен, чтобы "разрезать пополам" российские силы. Однако зашёл слишком глубоко и сам был взят в кольцо российскими военнослужащими, добавил он.
Гарнага рассказал, что сам был переведён из территориальной обороны в третью бригаду ВСУ две недели назад. Он уточнил, что сейчас в его бригаду, а также в 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из теробороны всех, кто младше 35 лет, и "сборной солянкой" отправляют на штурмы.
"В третьей штурмовой сейчас формируются два новых стрелковых батальона, которые конкретно пополняются теми, кого переводят. У меня сейчас в роте 12 человек, из них четыре офицера, а остальные, видимо, уже мертвы. Это четыре офицера, это три командира взвода и мпзшник, то есть замполит по-вашему", - добавил пленный.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский
отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России
сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку.
Авдеевка - северный пригород Донецка
, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
В Авдеевке обнаружили польские мины и итальянские патроны