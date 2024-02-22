https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928881590.html

Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке

Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024

Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке

Военнослужащий третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и что две украинские бригады сейчас наспех формируются из РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:57

2024-02-22T07:57

2024-02-22T07:57

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащий третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны. "(Я) командир второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады. Меня взяли в бункере на ж/д вокзале, населённый пункт Авдеевка", - сказал Гарнага в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. По его словам, второй батальон бригады, действующий "отдельно как иностранный легион", был отправлен, чтобы "разрезать пополам" российские силы. Однако зашёл слишком глубоко и сам был взят в кольцо российскими военнослужащими, добавил он. Гарнага рассказал, что сам был переведён из территориальной обороны в третью бригаду ВСУ две недели назад. Он уточнил, что сейчас в его бригаду, а также в 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из теробороны всех, кто младше 35 лет, и "сборной солянкой" отправляют на штурмы. "В третьей штурмовой сейчас формируются два новых стрелковых батальона, которые конкретно пополняются теми, кого переводят. У меня сейчас в роте 12 человек, из них четыре офицера, а остальные, видимо, уже мертвы. Это четыре офицера, это три командира взвода и мпзшник, то есть замполит по-вашему", - добавил пленный. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20240222/udar-1928876872.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928876579.html

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авдеевка, донецк, россия, александр сырский, вооруженные силы украины