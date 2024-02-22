https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928876579.html

В Авдеевке обнаружили польские мины и итальянские патроны

В Авдеевке обнаружили польские мины и итальянские патроны - РИА Новости, 22.02.2024

В Авдеевке обнаружили польские мины и итальянские патроны

Более 200 польских мин и несколько тысяч итальянских патронов найдены при бегстве ВСУ из Авдеевки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:13

2024-02-22T06:13

2024-02-22T06:13

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

центральный военный округ

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 200 польских мин и несколько тысяч итальянских патронов найдены при бегстве ВСУ из Авдеевки, сообщило Минобороны РФ. Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, как следует из опубликованного видео Минобороны, показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов. Отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись "одни из самых ожесточенных боев". В ведомстве подчеркнули, что улики, найденные ВС РФ в освобожденной Авдеевке в ДНР, доказывают непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте. Также военные рассказали, что в Авдеевке "практически каждый подвал был превращен в склад боеприпасов". "Украинские боевики, покидая в панике свои укрепленные позиции, оставили там более 20 гранатомётов различных типов, в том числе автоматических. Там же штурмовыми группами найдены десятки автоматов Калашникова, брошенных в ходе "организованного отступления", более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч патронов, изготовленных в Италии", - говорится в сообщении. Также штурмовики в качестве трофея захватили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, использовавшейся ВСУ для ориентирования, связи и трансляции сигналов с квадрокоптеров. Кроме того, практически не поврежденным найден один из таких тяжелых квадрокоптеров, называемых в народе "Бабой Ягой". В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие российской армии продолжают обследование укрытий, в которых в Авдеевке прятались украинские солдаты, и ежедневно пополняют коллекцию трофейного оружия.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928807005.html

https://ria.ru/20240222/ugledar-1928863774.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральный военный округ