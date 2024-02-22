https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ
Улики, найденные ВС РФ в освобожденной Авдеевке в ДНР, доказывают непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:16
2024-02-22T05:16
2024-02-22T05:16
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
сша
александр сырский
вооруженные силы украины
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928168612_0:25:1192:696_1920x0_80_0_0_5e69f54da649c1cae1281ca40baad46d.jpg
АВДЕЕВКА (ДНР), 22 фев - РИА Новости. Улики, найденные ВС РФ в освобожденной Авдеевке в ДНР, доказывают непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте, сообщило российское Минобороны. Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, как следует из опубликованного видео Минобороны, показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов. Отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись "одни из самых ожесточенных боев". "Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928858025.html
https://ria.ru/20240222/ugledar-1928863774.html
авдеевка
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928168612_117:0:1077:720_1920x0_80_0_0_e8c16a9e746496b69e489947b6fa916b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, США, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие наемников из США и ЕС в рядах ВСУ