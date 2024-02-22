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В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ
Улики, найденные ВС РФ в освобожденной Авдеевке в ДНР, доказывают непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:16
2024-02-22T05:16
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
сша
александр сырский
вооруженные силы украины
центральный военный округ
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АВДЕЕВКА (ДНР), 22 фев - РИА Новости. Улики, найденные ВС РФ в освобожденной Авдеевке в ДНР, доказывают непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте, сообщило российское Минобороны. Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, как следует из опубликованного видео Минобороны, показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов. Отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись "одни из самых ожесточенных боев". "Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928858025.html
https://ria.ru/20240222/ugledar-1928863774.html
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авдеевка, россия, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, США, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ

В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие наемников из США и ЕС в рядах ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная военная техника в Авдеевке
Поврежденная военная техника в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная военная техника в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 22 фев - РИА Новости. Улики, найденные ВС РФ в освобожденной Авдеевке в ДНР, доказывают непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте, сообщило российское Минобороны.
Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, как следует из опубликованного видео Минобороны, показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов. Отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись "одни из самых ожесточенных боев".
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
СМИ рассказали о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
21 февраля, 22:41
«
"Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные 17 февраля полностью освободили Авдеевку.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в "клещах" в Угледаре
Вчера, 00:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияСШААлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округ
 
 
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