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Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов - РИА Новости, 22.02.2024
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08:30 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/avariya-1928883534.html
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов - РИА Новости, 22.02.2024
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов
Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:30
2024-02-22T08:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "Поступила информация о том, что в Верхоянском районе на трубопроводе системы отопления котельной "Центральная" поселка Батагай произошел порыв в результате обветшания материала. Из поврежденного участка наблюдается утечка теплоносителя. Произведена остановка работы котельной. Органы управления и силы МО "п. Батагай" Верхоянского звена РСЧС приведены в режим функционирования "Повышенная готовность", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в школе и других социальных объектах установлены дизельные тепловые пушки, а в жилых домах - электрообогреватели, чтобы не допустить заморозки. Местные власти организовали оповещение населения. Совместно с республиканскими пожарными и спасателями проводится подомовой обход. "Силами ГУП ЖКХ произведен демонтаж поврежденного участка теплотрассы, завершены сварочные работы. Начато заполнение трубопровода теплоносителем. Размороженных объектов нет, жалоб от населения не поступало", - добавили в главке МЧС. По сведению синоптиков, в поселке Батагай Верхоянского района в четверг зарегистрировано минус 45 градусов. В свою очередь, в ГУП "ЖКХ" республики сообщили РИА Новости о том, что котельная заработала в 9.00 (местного времени), тепловые сети запущены.
https://ria.ru/20240116/podolsk-1921685596.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов

В якутском поселке Батагай в минус 45 градусов произошла авария в котельной

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЯкутия
Якутия - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"Поступила информация о том, что в Верхоянском районе на трубопроводе системы отопления котельной "Центральная" поселка Батагай произошел порыв в результате обветшания материала. Из поврежденного участка наблюдается утечка теплоносителя. Произведена остановка работы котельной. Органы управления и силы МО "п. Батагай" Верхоянского звена РСЧС приведены в режим функционирования "Повышенная готовность", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что в школе и других социальных объектах установлены дизельные тепловые пушки, а в жилых домах - электрообогреватели, чтобы не допустить заморозки.
Местные власти организовали оповещение населения. Совместно с республиканскими пожарными и спасателями проводится подомовой обход.
«
"Силами ГУП ЖКХ произведен демонтаж поврежденного участка теплотрассы, завершены сварочные работы. Начато заполнение трубопровода теплоносителем. Размороженных объектов нет, жалоб от населения не поступало", - добавили в главке МЧС.
По сведению синоптиков, в поселке Батагай Верхоянского района в четверг зарегистрировано минус 45 градусов.
В свою очередь, в ГУП "ЖКХ" республики сообщили РИА Новости о том, что котельная заработала в 9.00 (местного времени), тепловые сети запущены.
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