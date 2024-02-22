https://ria.ru/20240222/avariya-1928883534.html

Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов

Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов - РИА Новости, 22.02.2024

Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов

Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:30

2024-02-22T08:30

2024-02-22T08:30

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/45/1512584532_0:146:3113:1897_1920x0_80_0_0_b9e22b73d85c17b4526b5062b9287e48.jpg

ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "Поступила информация о том, что в Верхоянском районе на трубопроводе системы отопления котельной "Центральная" поселка Батагай произошел порыв в результате обветшания материала. Из поврежденного участка наблюдается утечка теплоносителя. Произведена остановка работы котельной. Органы управления и силы МО "п. Батагай" Верхоянского звена РСЧС приведены в режим функционирования "Повышенная готовность", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в школе и других социальных объектах установлены дизельные тепловые пушки, а в жилых домах - электрообогреватели, чтобы не допустить заморозки. Местные власти организовали оповещение населения. Совместно с республиканскими пожарными и спасателями проводится подомовой обход. "Силами ГУП ЖКХ произведен демонтаж поврежденного участка теплотрассы, завершены сварочные работы. Начато заполнение трубопровода теплоносителем. Размороженных объектов нет, жалоб от населения не поступало", - добавили в главке МЧС. По сведению синоптиков, в поселке Батагай Верхоянского района в четверг зарегистрировано минус 45 градусов. В свою очередь, в ГУП "ЖКХ" республики сообщили РИА Новости о том, что котельная заработала в 9.00 (местного времени), тепловые сети запущены.

https://ria.ru/20240116/podolsk-1921685596.html

https://ria.ru/20240110/kotelnaya-1920481255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)