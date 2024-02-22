https://ria.ru/20240222/avariya-1928883534.html
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов - РИА Новости, 22.02.2024
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов
Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:30
2024-02-22T08:30
2024-02-22T08:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/45/1512584532_0:146:3113:1897_1920x0_80_0_0_b9e22b73d85c17b4526b5062b9287e48.jpg
ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "Поступила информация о том, что в Верхоянском районе на трубопроводе системы отопления котельной "Центральная" поселка Батагай произошел порыв в результате обветшания материала. Из поврежденного участка наблюдается утечка теплоносителя. Произведена остановка работы котельной. Органы управления и силы МО "п. Батагай" Верхоянского звена РСЧС приведены в режим функционирования "Повышенная готовность", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в школе и других социальных объектах установлены дизельные тепловые пушки, а в жилых домах - электрообогреватели, чтобы не допустить заморозки. Местные власти организовали оповещение населения. Совместно с республиканскими пожарными и спасателями проводится подомовой обход. "Силами ГУП ЖКХ произведен демонтаж поврежденного участка теплотрассы, завершены сварочные работы. Начато заполнение трубопровода теплоносителем. Размороженных объектов нет, жалоб от населения не поступало", - добавили в главке МЧС. По сведению синоптиков, в поселке Батагай Верхоянского района в четверг зарегистрировано минус 45 градусов. В свою очередь, в ГУП "ЖКХ" республики сообщили РИА Новости о том, что котельная заработала в 9.00 (местного времени), тепловые сети запущены.
https://ria.ru/20240116/podolsk-1921685596.html
https://ria.ru/20240110/kotelnaya-1920481255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/45/1512584532_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_1c8432b84ffc464b16c5ae6a99372c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители якутского поселка Батагай остались без тепла в минус 45 градусов
В якутском поселке Батагай в минус 45 градусов произошла авария в котельной
ЯКУТСК, 22 фев - РИА Новости.
Аварийная остановка котельной "Центральная" произошла в минус 45 градусов в поселке Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба
главного управления МЧС России по региону.
"Поступила информация о том, что в Верхоянском районе на трубопроводе системы отопления котельной "Центральная" поселка Батагай произошел порыв в результате обветшания материала. Из поврежденного участка наблюдается утечка теплоносителя. Произведена остановка работы котельной. Органы управления и силы МО "п. Батагай" Верхоянского звена РСЧС приведены в режим функционирования "Повышенная готовность", - рассказали в пресс-службе.
В Подольске начали установку мобильных блочно-модульных котельных
Отмечается, что в школе и других социальных объектах установлены дизельные тепловые пушки, а в жилых домах - электрообогреватели, чтобы не допустить заморозки.
Местные власти организовали оповещение населения. Совместно с республиканскими пожарными и спасателями проводится подомовой обход.
«
"Силами ГУП ЖКХ произведен демонтаж поврежденного участка теплотрассы, завершены сварочные работы. Начато заполнение трубопровода теплоносителем. Размороженных объектов нет, жалоб от населения не поступало", - добавили в главке МЧС.
По сведению синоптиков, в поселке Батагай Верхоянского района в четверг зарегистрировано минус 45 градусов.
В свою очередь, в ГУП "ЖКХ" республики сообщили РИА Новости о том, что котельная заработала в 9.00 (местного времени), тепловые сети запущены.
В Электростали рассказали о работе котельной после введения режима ЧС