В США не исключили поставки ракет увеличенной дальности Украине
Белый дом: США все еще рассматривают возможность поставок ракет ATACMS Украине
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США никогда не отказывались от идеи поставок Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности, эта опция по-прежнему рассматривается, заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.