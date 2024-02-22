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В США не исключили поставки ракет увеличенной дальности Украине - РИА Новости, 22.02.2024
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22:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/atacms-1929083725.html
В США не исключили поставки ракет увеличенной дальности Украине
В США не исключили поставки ракет увеличенной дальности Украине - РИА Новости, 22.02.2024
В США не исключили поставки ракет увеличенной дальности Украине
США никогда не отказывались от идеи поставок Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности, эта опция по-прежнему рассматривается, заявил в четверг представитель... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:17
2024-02-22T22:17
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США никогда не отказывались от идеи поставок Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности, эта опция по-прежнему рассматривается, заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, джон кирби, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО
В США не исключили поставки ракет увеличенной дальности Украине

Белый дом: США все еще рассматривают возможность поставок ракет ATACMS Украине

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США никогда не отказывались от идеи поставок Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности, эта опция по-прежнему рассматривается, заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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