Лавров заявил, что у Запада "бревно в глазу" в ситуации с Ассанжем
Лавров назвал ситуацию вокруг Ассанжа позором западной демократии
© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг журналиста Джулиана Ассанжа стала позором западной демократии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии", - сказал министр журналистам по итогам СМИД "Группы двадцати".
Как отметил Лавров, представители США на брифингах заявляют, что Ассанж не журналист, а преступник. "Он нес мировому общественному мнению правду о тех действиях американских спецслужб, американских военных, которые были засекречены, это правда, но которые грубейшим образом нарушали американские законы, включая американскую конституцию. Если это называется преступной деятельностью, значит, преступники-психопаты, которые этим занимались, хотят, чтобы их преступления оставались нераскрытыми", - добавил министр.
Также глава МИД подчеркнул, что Запад из-за этого не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Алексея Навального. "Вот эта истерика по поводу кончины Навального убедительно это показала, я даже не хочу подробно комментировать, не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела, тем более, что у них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, с Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме, и ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировал", - сказал он в ходе пресс- конференции.
Одним из первых о кончине 55-летнего блогера Лиры сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, который обвинил администрацию Джо Байдена в попустительстве "заключению и пыткам" гражданина США.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.