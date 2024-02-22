https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

Лавров заявил, что у Запада "бревно в глазу" в ситуации с Ассанжем

Лавров заявил, что у Запада "бревно в глазу" в ситуации с Ассанжем - РИА Новости, 22.02.2024

Лавров заявил, что у Запада "бревно в глазу" в ситуации с Ассанжем

Ситуация вокруг журналиста Джулиана Ассанжа стала позором западной демократии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:54

2024-02-22T18:54

2024-02-22T19:09

в мире

россия

сша

джулиан ассанж

великобритания

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/29/1553442973_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_b2ff922036be9cbe0979af7912106f7f.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг журналиста Джулиана Ассанжа стала позором западной демократии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии", - сказал министр журналистам по итогам СМИД "Группы двадцати".Как отметил Лавров, представители США на брифингах заявляют, что Ассанж не журналист, а преступник. "Он нес мировому общественному мнению правду о тех действиях американских спецслужб, американских военных, которые были засекречены, это правда, но которые грубейшим образом нарушали американские законы, включая американскую конституцию. Если это называется преступной деятельностью, значит, преступники-психопаты, которые этим занимались, хотят, чтобы их преступления оставались нераскрытыми", - добавил министр.Также глава МИД подчеркнул, что Запад из-за этого не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Алексея Навального. "Вот эта истерика по поводу кончины Навального убедительно это показала, я даже не хочу подробно комментировать, не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела, тем более, что у них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, с Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме, и ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировал", - сказал он в ходе пресс- конференции.Одним из первых о кончине 55-летнего блогера Лиры сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, который обвинил администрацию Джо Байдена в попустительстве "заключению и пыткам" гражданина США.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

https://ria.ru/20240115/bloger-1921310087.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джулиан ассанж, великобритания, сергей лавров