https://ria.ru/20240222/argentina-1929035558.html

МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией

МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2024

МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией

Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, сообщила РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Диана Мондино. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:36

2024-02-22T17:36

2024-02-22T17:36

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, сообщила РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Диана Мондино. "Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого", - сказала министр, отвечая на вопрос, как она оценивает текущие отношения между странами. "Вы знаете, что мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях", - добавила Мондино. В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам. Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией. Со своей стороны, по словам посла, Россия заинтересована в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считает энергетику, горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты, рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений.

https://ria.ru/20240222/vstrecha-1928991896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, аргентина, в мире