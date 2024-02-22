Рейтинг@Mail.ru
МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/argentina-1929035558.html
МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией
МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2024
МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией
Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, сообщила РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Диана Мондино. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:36
2024-02-22T17:36
россия
аргентина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1920x0_80_0_0_e7908ca0f15c3ff6f82f90e295c82c84.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, сообщила РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Диана Мондино. "Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого", - сказала министр, отвечая на вопрос, как она оценивает текущие отношения между странами. "Вы знаете, что мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях", - добавила Мондино. В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам. Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией. Со своей стороны, по словам посла, Россия заинтересована в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считает энергетику, горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты, рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений.
https://ria.ru/20240222/vstrecha-1928991896.html
https://ria.ru/20240118/argentina-1922088370.html
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_281:0:2218:1453_1920x0_80_0_0_7a2d67d0572948d2b61ed8622fb009a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аргентина, в мире
Россия, Аргентина, В мире
МИД Аргентины призвал сохранить или повысить уровень отношений с Россией

МИД Аргентины верит, что ситуация на Украине не повлияет на отношения с Россией

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, сообщила РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Диана Мондино.
"Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого", - сказала министр, отвечая на вопрос, как она оценивает текущие отношения между странами. "Вы знаете, что мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях", - добавила Мондино.
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Буэнос-Айресе не исключили встречи Милея с Путиным
Вчера, 14:37
В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного присоединения Аргентины к БРИКС с 1 января 2024 года. Однако после вступления в должность Милей смягчил позицию по многим вопросам.
Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что представители администрации президента Аргентины в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией.
Со своей стороны, по словам посла, Россия заинтересована в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считает энергетику, горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты, рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС
18 января, 13:37
 
РоссияАргентинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала