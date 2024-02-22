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В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие" - РИА Новости, 22.02.2024
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23:47 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/arest-1929090640.html
В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие"
В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие" - РИА Новости, 22.02.2024
В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие"
Суд в США арестовал бывшего совладельца банка "Открытие" Вадима Беляева, сменившего фамилию на Вольфсон, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:47
2024-02-22T23:47
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вадим беляев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Суд в США арестовал бывшего совладельца банка "Открытие" Вадима Беляева, сменившего фамилию на Вольфсон, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст."Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США", — говорится в сообщении.Банк "Открытие попал под санацию в 2017 году. В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей.В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" и ее экс-бенефициара Вадима Беляева.
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в мире, сша, вадим беляев, открытие холдинг
В мире, США, Вадим Беляев, Открытие Холдинг
В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие"

В США арестовали экс-совладельца банка "Открытие"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Суд в США арестовал бывшего совладельца банка "Открытие" Вадима Беляева, сменившего фамилию на Вольфсон, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст.
«
"Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США", — говорится в сообщении.
Банк "Открытие попал под санацию в 2017 году. В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей.
В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" и ее экс-бенефициара Вадима Беляева.
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В миреСШАВадим БеляевОткрытие Холдинг
 
 
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