https://ria.ru/20240222/antilopy-1929012276.html
В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш
В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш - РИА Новости, 22.02.2024
В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш
В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в семье антилоп родился детеныш, сообщил директор Виктор Жиленко. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:05
2024-02-22T16:05
2024-02-22T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в семье антилоп родился детеныш, сообщил директор Виктор Жиленко. "В семье антилоп родилась малышка. Маму с потомством поселили в отдельном вольере, где сухо и теплее, чем на открытом воздухе", — рассказал Жиленко журналистам. По его словам, антилопы канна могут быть весьма агрессивными при защите потомства. "Они не боятся даже больших хищников и, защищая малыша, готовы поднять на рога кого угодно", — добавил он. Поэтому сотрудники зоопарка сочли, что маме в вольере будет гораздо спокойнее, а маленькой антилопе — гораздо теплее и комфортнее. По словам руководителя парка, к ним в окошко периодически заглядывает отец. "Наверное, чтобы передать привет", — уточнил он.Жиленко отметил, что молоко канн в разы полезнее, чем коровье, так как содержит больше белков и жира. "В советский период ученые даже создали лекарство "Молокан" на основе молока антилоп. Чтобы обеспечить качественное питание матери, даем усиленный рацион с овощами и фруктами. Особенно канна любит яблоки и морковь", — заключил директор зоосада.Ранее, 8 февраля, в Бахчисарайском парке миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, которого назвали Шон. А 4 февраля в парке родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки.
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926854129.html
https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым
Хорошие новости, Республика Крым
В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у антилоп родился детеныш
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в семье антилоп родился детеныш, сообщил директор Виктор Жиленко.
"В семье антилоп родилась малышка. Маму с потомством поселили в отдельном вольере, где сухо и теплее, чем на открытом воздухе", — рассказал Жиленко журналистам.
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По его словам, антилопы канна могут быть весьма агрессивными при защите потомства.
"Они не боятся даже больших хищников и, защищая малыша, готовы поднять на рога кого угодно", — добавил он.
Поэтому сотрудники зоопарка сочли, что маме в вольере будет гораздо спокойнее, а маленькой антилопе — гораздо теплее и комфортнее. По словам руководителя парка, к ним в окошко периодически заглядывает отец.
"Наверное, чтобы передать привет", — уточнил он.
Жиленко отметил, что молоко канн в разы полезнее, чем коровье, так как содержит больше белков и жира.
"В советский период ученые даже создали лекарство "Молокан" на основе молока антилоп. Чтобы обеспечить качественное питание матери, даем усиленный рацион с овощами и фруктами. Особенно канна любит яблоки и морковь", — заключил директор зоосада.
Ранее, 8 февраля, в Бахчисарайском парке миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, которого назвали Шон. А 4 февраля в парке родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки.
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