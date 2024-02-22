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СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой - РИА Новости, 22.02.2024
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09:14 22.02.2024
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СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой
СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой
Группа экспертов по правовым вопросам полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом, направили письмо РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:14
2024-02-22T09:14
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Группа экспертов по правовым вопросам полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом, направили письмо с разъяснениями членам G7, передает агентство Блумберг. "Группа экспертов по правовым вопросам попыталась поддержать доводы в пользу конфискации активов ЦБ РФ, утверждая, что такие действия разрешены международным законодательством", - говорится в сообщении агентства. Соответствующее письмо, подписанное десятью экспертами и практикующими юристами из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, было направлено странам G7. "Мы пришли к выводу, что, в соответствии с международным законодательством, для стран, заморозивших российские активы, было бы законным принять дополнительные меры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - приводит агентство выдержку из письма, попавшего в его распоряжение. Эксперты также порекомендовали странам, заморозившим российские активы, передать их международному механизму, находящемуся под их юрисдикцией, который затем мог бы направить средства на программы по смягчению ущерба и помощи в восстановлении Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой

Bloomberg: эксперты по праву назвали конфискацию российских активов законной

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Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Группа экспертов по правовым вопросам полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом, направили письмо с разъяснениями членам G7, передает агентство Блумберг.
"Группа экспертов по правовым вопросам попыталась поддержать доводы в пользу конфискации активов ЦБ РФ, утверждая, что такие действия разрешены международным законодательством", - говорится в сообщении агентства.
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Соответствующее письмо, подписанное десятью экспертами и практикующими юристами из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, было направлено странам G7.
«
"Мы пришли к выводу, что, в соответствии с международным законодательством, для стран, заморозивших российские активы, было бы законным принять дополнительные меры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - приводит агентство выдержку из письма, попавшего в его распоряжение.
Эксперты также порекомендовали странам, заморозившим российские активы, передать их международному механизму, находящемуся под их юрисдикцией, который затем мог бы направить средства на программы по смягчению ущерба и помощи в восстановлении Украины.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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