https://ria.ru/20240222/aktivy-1928888486.html

СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой

СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: юристы назвали конфискацию российских активов законной мерой

Группа экспертов по правовым вопросам полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом, направили письмо РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:14

2024-02-22T09:14

2024-02-22T09:14

россия

украина

бельгия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729609820_0:32:3138:1797_1920x0_80_0_0_dcd31944a71b367f779158ba15037142.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Группа экспертов по правовым вопросам полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом, направили письмо с разъяснениями членам G7, передает агентство Блумберг. "Группа экспертов по правовым вопросам попыталась поддержать доводы в пользу конфискации активов ЦБ РФ, утверждая, что такие действия разрешены международным законодательством", - говорится в сообщении агентства. Соответствующее письмо, подписанное десятью экспертами и практикующими юристами из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, было направлено странам G7. "Мы пришли к выводу, что, в соответствии с международным законодательством, для стран, заморозивших российские активы, было бы законным принять дополнительные меры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - приводит агентство выдержку из письма, попавшего в его распоряжение. Эксперты также порекомендовали странам, заморозившим российские активы, передать их международному механизму, находящемуся под их юрисдикцией, который затем мог бы направить средства на программы по смягчению ущерба и помощи в восстановлении Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240221/aktivy-1928624221.html

https://ria.ru/20240219/aktivy-1928266096.html

россия

украина

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, бельгия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), в мире