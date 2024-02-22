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В Волгоградской области направят более 100 млн рублей на "Агростартапы" - РИА Новости, 22.02.2024
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17:39 22.02.2024 (обновлено: 17:41 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/agrostartapy-1929034350.html
В Волгоградской области направят более 100 млн рублей на "Агростартапы"
В Волгоградской области направят более 100 млн рублей на "Агростартапы" - РИА Новости, 22.02.2024
В Волгоградской области направят более 100 млн рублей на "Агростартапы"
Свыше 100 миллионов рублей в этом году планируют направить на гранты по программе "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:39
2024-02-22T17:41
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 100 миллионов рублей в этом году планируют направить на гранты по программе "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Информация была озвучена на очередном зональном совещании под руководством заместителя губернатора Василия Иванова. По словам Иванова, среди обозначенных главой региона Андреем Бочаровым приоритетных направлений на предстоящее десятилетие остается поддержка сектора малого агробизнеса. Для развития предпринимательства в агросфере регион предоставляет помощь сразу по нескольким направлениям: доступны гранты и субсидии, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, популярностью пользуется программа "Агростартап". За четыре года поддержку получили 119 человек - сумма грантов составила около 390 миллионов рублей. А в этом году на эти цели планируют направить свыше 100 миллионов рублей. Помимо этого, предусмотрена поддержка уже действующих фермеров, а также кооперативов. Так, за последние 10 лет представители малых форм хозяйствования Волгоградской области получили более 900 грантов и субсидий на общую сумму около трех миллиардов рублей. На эти деньги фермеры купили примерно 850 единиц техники и 17,5 тысячи голов скота; организовано порядка 900 постоянных рабочих мест. Особое значение деятельность малого агробизнеса имеет для отрасли животноводства: в КФХ содержится четверть всего поголовья КРС, треть овцепоголовья.
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твой бизнес – новости, волгоградская область, андрей бочаров, василий иванов , поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Василий Иванов , Поддержка бизнеса

В Волгоградской области направят более 100 млн рублей на "Агростартапы"

© РИА Новости / Денис АбрамовОвцы
Овцы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 100 миллионов рублей в этом году планируют направить на гранты по программе "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.
Информация была озвучена на очередном зональном совещании под руководством заместителя губернатора Василия Иванова.
По словам Иванова, среди обозначенных главой региона Андреем Бочаровым приоритетных направлений на предстоящее десятилетие остается поддержка сектора малого агробизнеса. Для развития предпринимательства в агросфере регион предоставляет помощь сразу по нескольким направлениям: доступны гранты и субсидии, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Кроме того, популярностью пользуется программа "Агростартап". За четыре года поддержку получили 119 человек - сумма грантов составила около 390 миллионов рублей. А в этом году на эти цели планируют направить свыше 100 миллионов рублей.
Помимо этого, предусмотрена поддержка уже действующих фермеров, а также кооперативов. Так, за последние 10 лет представители малых форм хозяйствования Волгоградской области получили более 900 грантов и субсидий на общую сумму около трех миллиардов рублей. На эти деньги фермеры купили примерно 850 единиц техники и 17,5 тысячи голов скота; организовано порядка 900 постоянных рабочих мест. Особое значение деятельность малого агробизнеса имеет для отрасли животноводства: в КФХ содержится четверть всего поголовья КРС, треть овцепоголовья.
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