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В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных - РИА Новости, 21.02.2024
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12:45 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/zhivotnye-1928697780.html
В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных
В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных - РИА Новости, 21.02.2024
В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных
В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, сообщается РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:45
2024-02-21T12:45
общество
россия
республика бурятия
магаданская область
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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, сообщается на сайте Верховного суда республики. Отмечается, что Верховный суд Бурятии приостановил рассмотрение административного дела об оспаривании отдельных положений закона республики, который разрешает в ряде случаев усыпление беспризорных животных, в связи с направлением запроса в Конституционный суд РФ. "Запрещено применение пункта 6 части 2 статьи 8 Закона Республики Бурятия "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия" от 22 ноября 2023 года №185-VII, предусматривающей умерщвление животных, по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания", - говорится в сообщении. Отмечается, что определения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. В ноябре 2023 года в регионе был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) имеет целый ряд недостатков и "требует значительных материальных затрат". Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания. Зоозащитники подали иск к нapoднoму хypaлу (парламенту) с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство началось 17 января. В России принят федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. В среду депутаты парламента Тувы приняли региональный закон об эвтаназии опасных бездомных животных. Новая норма дает право на умерщвление животных, если ветеринар установил у них "устойчивое агрессивное поведение". Сегодня же эвтаназию бездомных животных разрешили в Магаданской области.
https://ria.ru/20240219/proverka-1928337464.html
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россия
республика бурятия
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общество, россия, республика бурятия, магаданская область
Общество, Россия, Республика Бурятия, Магаданская область
В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных

Эвтаназию бездомных животных временно запретили в Бурятии

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Патрин
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Бездомная собака. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. В Бурятии временно запретили эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, сообщается на сайте Верховного суда республики.
Отмечается, что Верховный суд Бурятии приостановил рассмотрение административного дела об оспаривании отдельных положений закона республики, который разрешает в ряде случаев усыпление беспризорных животных, в связи с направлением запроса в Конституционный суд РФ.
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"Запрещено применение пункта 6 части 2 статьи 8 Закона Республики Бурятия "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия" от 22 ноября 2023 года №185-VII, предусматривающей умерщвление животных, по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что определения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
В ноябре 2023 года в регионе был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) имеет целый ряд недостатков и "требует значительных материальных затрат". Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания. Зоозащитники подали иск к нapoднoму хypaлу (парламенту) с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство началось 17 января.
В России принят федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. В среду депутаты парламента Тувы приняли региональный закон об эвтаназии опасных бездомных животных. Новая норма дает право на умерщвление животных, если ветеринар установил у них "устойчивое агрессивное поведение". Сегодня же эвтаназию бездомных животных разрешили в Магаданской области.
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