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Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик - РИА Новости, 21.02.2024
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11:36 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/zhivotnye-1928675536.html
Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик
Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик - РИА Новости, 21.02.2024
Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик
Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Ленинградского зоопарка впервые в стране приступили к исследованию накопления микропластика у животных, содержащихся в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:36
2024-02-21T11:36
ленинградский зоопарк
томский государственный университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Ленинградского зоопарка впервые в стране приступили к исследованию накопления микропластика у животных, содержащихся в зоологических парках, сообщает вуз в среду. "Зоологи Ленинградского зоопарка совместно со специалистами Центра исследования микропластика Томского государственного университета приступили к изучению накопления полимерных частиц у животных. Ученые проанализируют корм и пробы фекалий, взятые у разных животных – тигров, макак, лемуров и других, чтобы выяснить, сколько микропластика потребляется с кормом и водой", - говорится в сообщении. Сотрудница отдела природоохранных проектов, зоолог Ленинградского зоопарка Дарья Кирпотина пояснила, что из научных публикаций известно о глобальном распространении микропластика не только в водных экосистемах, но и в почвах, атмосфере, живых организмах. Есть и несколько опубликованных исследований по оценке потребления микропластика лабораторными и дикими животными, однако, отметила она, пока никто не оценивал, сколько микропластика съедают животные в условиях зоопарков вместе с пищей и как это может отразиться на их здоровье. Сотрудники Ленинградского зоопарка и ТГУ планируют изучить этот вопрос на примере нескольких млекопитающих и птиц разных систематических групп. Сейчас главная задача – освоить лабораторные методики извлечения микропластика из образцов различного типа и разработать способы "чистого" сбора материала. "Первыми объектами исследования стали корм и фекалии винторогого козла Груздя. На очереди – символ Ленинградского зоопарка медведица Хаарчана, тигры Зевс и Амадей, казуар Федя, енот Вениамин, сурикат Марсель, саймири Жорик, Эльза и Липа, даман капский, черные макаки, рогатый ворон и лемуры. Всего для первого анализа собрано 20 проб", - сообщили в ТГУ. Центр исследования микропластика ТГУ – российский лидер по исследованию загрязнения микропластиком окружающей среды: водных экосистем, почвы, атмосферных осадков и живых организмов. Исследования проводятся в рамках стратпроекта "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни" при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030".
https://ria.ru/20220601/mikroplastik-1791239494.html
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ленинградский зоопарк, томский государственный университет, общество
Ленинградский зоопарк, Томский государственный университет, Общество
Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик

Животных в Ленинградском зоопарке впервые в России проверят на микропластик

© Фото : Комитет по культуре Санкт-ПетербургаДетеныш манула в Ленинградском зоопарке
Детеныш манула в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Детеныш манула в Ленинградском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Ленинградского зоопарка впервые в стране приступили к исследованию накопления микропластика у животных, содержащихся в зоологических парках, сообщает вуз в среду.
"Зоологи Ленинградского зоопарка совместно со специалистами Центра исследования микропластика Томского государственного университета приступили к изучению накопления полимерных частиц у животных. Ученые проанализируют корм и пробы фекалий, взятые у разных животных – тигров, макак, лемуров и других, чтобы выяснить, сколько микропластика потребляется с кормом и водой", - говорится в сообщении.
Сотрудница отдела природоохранных проектов, зоолог Ленинградского зоопарка Дарья Кирпотина пояснила, что из научных публикаций известно о глобальном распространении микропластика не только в водных экосистемах, но и в почвах, атмосфере, живых организмах. Есть и несколько опубликованных исследований по оценке потребления микропластика лабораторными и дикими животными, однако, отметила она, пока никто не оценивал, сколько микропластика съедают животные в условиях зоопарков вместе с пищей и как это может отразиться на их здоровье.
Сотрудники Ленинградского зоопарка и ТГУ планируют изучить этот вопрос на примере нескольких млекопитающих и птиц разных систематических групп. Сейчас главная задача – освоить лабораторные методики извлечения микропластика из образцов различного типа и разработать способы "чистого" сбора материала.
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"Первыми объектами исследования стали корм и фекалии винторогого козла Груздя. На очереди – символ Ленинградского зоопарка медведица Хаарчана, тигры Зевс и Амадей, казуар Федя, енот Вениамин, сурикат Марсель, саймири Жорик, Эльза и Липа, даман капский, черные макаки, рогатый ворон и лемуры. Всего для первого анализа собрано 20 проб", - сообщили в ТГУ.
Центр исследования микропластика ТГУ – российский лидер по исследованию загрязнения микропластиком окружающей среды: водных экосистем, почвы, атмосферных осадков и живых организмов. Исследования проводятся в рамках стратпроекта "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни" при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030".
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