https://ria.ru/20240221/zhivotnye-1928675536.html

Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик

Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик - РИА Новости, 21.02.2024

Животных в петербургском зоопарке проверят на микропластик

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Ленинградского зоопарка впервые в стране приступили к исследованию накопления микропластика у животных, содержащихся в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:36

2024-02-21T11:36

2024-02-21T11:36

ленинградский зоопарк

томский государственный университет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889045600_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_fd9b2be26c6e58c408bf069c3f9cf611.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Ленинградского зоопарка впервые в стране приступили к исследованию накопления микропластика у животных, содержащихся в зоологических парках, сообщает вуз в среду. "Зоологи Ленинградского зоопарка совместно со специалистами Центра исследования микропластика Томского государственного университета приступили к изучению накопления полимерных частиц у животных. Ученые проанализируют корм и пробы фекалий, взятые у разных животных – тигров, макак, лемуров и других, чтобы выяснить, сколько микропластика потребляется с кормом и водой", - говорится в сообщении. Сотрудница отдела природоохранных проектов, зоолог Ленинградского зоопарка Дарья Кирпотина пояснила, что из научных публикаций известно о глобальном распространении микропластика не только в водных экосистемах, но и в почвах, атмосфере, живых организмах. Есть и несколько опубликованных исследований по оценке потребления микропластика лабораторными и дикими животными, однако, отметила она, пока никто не оценивал, сколько микропластика съедают животные в условиях зоопарков вместе с пищей и как это может отразиться на их здоровье. Сотрудники Ленинградского зоопарка и ТГУ планируют изучить этот вопрос на примере нескольких млекопитающих и птиц разных систематических групп. Сейчас главная задача – освоить лабораторные методики извлечения микропластика из образцов различного типа и разработать способы "чистого" сбора материала. "Первыми объектами исследования стали корм и фекалии винторогого козла Груздя. На очереди – символ Ленинградского зоопарка медведица Хаарчана, тигры Зевс и Амадей, казуар Федя, енот Вениамин, сурикат Марсель, саймири Жорик, Эльза и Липа, даман капский, черные макаки, рогатый ворон и лемуры. Всего для первого анализа собрано 20 проб", - сообщили в ТГУ. Центр исследования микропластика ТГУ – российский лидер по исследованию загрязнения микропластиком окружающей среды: водных экосистем, почвы, атмосферных осадков и живых организмов. Исследования проводятся в рамках стратпроекта "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни" при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20220601/mikroplastik-1791239494.html

https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградский зоопарк, томский государственный университет, общество