Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе
Зеленский призвал премьера Польши приехать на границу для обсуждения блокады
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале перешел на польский язык и призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с украинским кабмином.
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"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд (Туск - ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда -ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", - говорится в сообщении Зеленского.
Текст своего обращения Зеленский продублировал на польском. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, также наложены польские субтитры. В конце обращения Зеленский и вовсе перешел на польский язык.
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"Хватит Москвы на наших землях. Хватит недопонимания. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров", - заявил Зеленский на польском языке (текст обращения дается по украинским субтитрам в ролике -ред.).
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.