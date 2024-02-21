https://ria.ru/20240221/zelenskiy-1928805309.html

Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе

Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе - РИА Новости, 21.02.2024

Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе

Владимир Зеленский в Telegram-канале перешел на польский язык и призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:36

2024-02-21T17:36

2024-02-21T18:40

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале перешел на польский язык и призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с украинским кабмином."Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд (Туск - ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда -ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", - говорится в сообщении Зеленского.Текст своего обращения Зеленский продублировал на польском. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, также наложены польские субтитры. В конце обращения Зеленский и вовсе перешел на польский язык."Хватит Москвы на наших землях. Хватит недопонимания. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров", - заявил Зеленский на польском языке (текст обращения дается по украинским субтитрам в ролике -ред.).Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, в мире, владимир зеленский, москва, дональд туск, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)