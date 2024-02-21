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Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе - РИА Новости, 21.02.2024
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17:36 21.02.2024 (обновлено: 18:40 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zelenskiy-1928805309.html
Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе
Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе - РИА Новости, 21.02.2024
Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе
Владимир Зеленский в Telegram-канале перешел на польский язык и призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:36
2024-02-21T18:40
польша
в мире
владимир зеленский
москва
дональд туск
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале перешел на польский язык и призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с украинским кабмином."Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд (Туск - ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда -ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", - говорится в сообщении Зеленского.Текст своего обращения Зеленский продублировал на польском. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, также наложены польские субтитры. В конце обращения Зеленский и вовсе перешел на польский язык."Хватит Москвы на наших землях. Хватит недопонимания. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров", - заявил Зеленский на польском языке (текст обращения дается по украинским субтитрам в ролике -ред.).Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html
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польша, в мире, владимир зеленский, москва, дональд туск, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Польша, В мире, Владимир Зеленский, Москва, Дональд Туск, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе

Зеленский призвал премьера Польши приехать на границу для обсуждения блокады

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале перешел на польский язык и призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с украинским кабмином.
«
"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд (Туск - ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда -ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", - говорится в сообщении Зеленского.
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Текст своего обращения Зеленский продублировал на польском. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, также наложены польские субтитры. В конце обращения Зеленский и вовсе перешел на польский язык.
«
"Хватит Москвы на наших землях. Хватит недопонимания. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров", - заявил Зеленский на польском языке (текст обращения дается по украинским субтитрам в ролике -ред.).
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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ПольшаВ миреВладимир ЗеленскийМоскваДональд ТускУкраинаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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