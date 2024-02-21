https://ria.ru/20240221/zavod-1928808322.html

В Ростовской области открыли завод по производству трансмиссий

В Ростовской области открыли завод по производству трансмиссий - РИА Новости, 21.02.2024

В Ростовской области открыли завод по производству трансмиссий

Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, передает корреспондент... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:58

2024-02-21T17:58

2024-02-21T17:58

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Запуск завода имеет принципиально важное значение: мы выполняем поручение президента по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, решению задачи импортозамещения", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что правительство области оказало содействие в оформлении специнвестконтракта, что позволит применить нулевую ставку по налогу на прибыль. Компания также получит и другие региональные инвестиционные льготы. По словам гендиректора "Ростсельмаша" Валерия Мальцева, создание производства трансмиссий техники - стратегически важный проект, который направлен на обеспечение сборочных конвейеров собственной компонентной базой. "Его реализация означает укрепление технологической независимости компании от внешних поставок, расширение компетенций. Кроме того, мы считаем данный проект необходимым условием программы развития своих продуктовых линеек", - подчеркнул Мальцев. Завод расположен на площади в 70 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект - более 10 миллиардов рублей. В рамках первого этапа, по данным компании "Ростсельмаш", освоено более 4,7 миллиарда рублей. В рамках первого этапа на заводе организовано производство по сборке механических коробок передач и мостов для тракторов, зубчатых деталей для них, а также сборка мостокомплектов для комбайнов. В рамках реализации второго этапа (2026 год) планируется освоение выпуска автоматических коробок передач и мостов для тракторов и дорожно-строительной техники. Запланировано освоение выпуска зубчатых деталей и сборки мостокомплектов для комбайнов. В середине февраля компания "Ростсельмаш" запустила в Таганроге Ростовской области завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В марте ожидается запуск тракторного завода.

https://ria.ru/20240215/podderzhka-1927507063.html

https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html

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ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, таганрог