Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму предложили установить День участника СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 21.02.2024 (обновлено: 17:55 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zakonoproekt-1928800390.html
В Госдуму предложили установить День участника СВО
В Госдуму предложили установить День участника СВО - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдуму предложили установить День участника СВО
Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:21
2024-02-21T17:55
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции, следует из электронной базы ГД. "Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России" ... изменение, изложив ее в следующей редакции: ... В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России ... 24 февраля - День участника специальной военной операции (СВО)", - следует из текста законопроекта. По словам лидера эсеров Сергея Миронова, установление такой памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у молодежи чувства долга перед Отечеством. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федераций с ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, оон, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Совет Федерации РФ
В Госдуму предложили установить День участника СВО

В Госдуму внесли проект об установлении 24 февраля Дня участника спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции, следует из электронной базы ГД.
«
"Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России" ... изменение, изложив ее в следующей редакции: ... В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России ... 24 февраля - День участника специальной военной операции (СВО)", - следует из текста законопроекта.
По словам лидера эсеров Сергея Миронова, установление такой памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у молодежи чувства долга перед Отечеством.
Он напомнил, что 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федераций с ДНР и ЛНР.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей МироновВладимир ПутинГосдума РФООНСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала