https://ria.ru/20240221/zakonoproekt-1928800390.html

В Госдуму предложили установить День участника СВО

В Госдуму предложили установить День участника СВО - РИА Новости, 21.02.2024

В Госдуму предложили установить День участника СВО

Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:21

2024-02-21T17:21

2024-02-21T17:55

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей миронов

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции, следует из электронной базы ГД. "Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России" ... изменение, изложив ее в следующей редакции: ... В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России ... 24 февраля - День участника специальной военной операции (СВО)", - следует из текста законопроекта. По словам лидера эсеров Сергея Миронова, установление такой памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у молодежи чувства долга перед Отечеством. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федераций с ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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Наталья Макарова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, оон, совет федерации рф