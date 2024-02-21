https://ria.ru/20240221/zakon-1928670864.html
Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам - РИА Новости, 21.02.2024
Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:22
2024-02-21T11:22
2024-02-21T11:22
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации". Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке. Одобренный закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, считают авторы документа. Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, уточнили в Минфине. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
https://ria.ru/20230421/proekt-1867015610.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить споры по контролируемым сделкам
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами.
Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации".
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Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке.
Одобренный закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, считают авторы документа.
Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, уточнили в Минфине.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
Госдума приняла закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам