https://ria.ru/20240221/zakon-1928670864.html

Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам

Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам - РИА Новости, 21.02.2024

Совфед одобрил закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам

Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:22

2024-02-21T11:22

2024-02-21T11:22

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации". Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке. Одобренный закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, считают авторы документа. Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, уточнили в Минфине. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.

https://ria.ru/20230421/proekt-1867015610.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)