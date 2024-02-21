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МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах - РИА Новости, 21.02.2024
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16:25 21.02.2024 (обновлено: 16:34 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zagranpasport-1928778734.html
МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах
МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах - РИА Новости, 21.02.2024
МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах
МВД России опровергло информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, потока жалоб на эту тему не фиксируется, сообщила в среду официальных... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:25
2024-02-21T16:34
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МВД России опровергло информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, потока жалоб на эту тему не фиксируется, сообщила в среду официальных представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.По ее словам, в ряде СМИ и телеграм-каналов опубликованы материалы "о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи"."Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано", - рассказала Волк.Как рассказали РИА Новости ранее опрошенные представители отрасли, российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России: якобы есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых. Позднее пресс-служба Российского союза туриндустрии сообщила, что случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер.
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах

МВД: ошибок в недавно выданных загранпаспортах нет, как и потока жалоб

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МВД России опровергло информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, потока жалоб на эту тему не фиксируется, сообщила в среду официальных представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее словам, в ряде СМИ и телеграм-каналов опубликованы материалы "о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи".
"Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано", - рассказала Волк.
Как рассказали РИА Новости ранее опрошенные представители отрасли, российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России: якобы есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых. Позднее пресс-служба Российского союза туриндустрии сообщила, что случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер.
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РоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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