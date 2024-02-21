https://ria.ru/20240221/zagranpasport-1928778734.html

МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах

МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах - РИА Новости, 21.02.2024

МВД опровергло слухи об ошибках в недавно выданных загранпаспортах

МВД России опровергло информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, потока жалоб на эту тему не фиксируется, сообщила в среду официальных... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:25

2024-02-21T16:25

2024-02-21T16:34

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МВД России опровергло информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, потока жалоб на эту тему не фиксируется, сообщила в среду официальных представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.По ее словам, в ряде СМИ и телеграм-каналов опубликованы материалы "о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи"."Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано", - рассказала Волк.Как рассказали РИА Новости ранее опрошенные представители отрасли, российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России: якобы есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых. Позднее пресс-служба Российского союза туриндустрии сообщила, что случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер.

https://ria.ru/20230925/gosuslugi-1898567658.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)