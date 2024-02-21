https://ria.ru/20240221/yamal-1928834281.html

В Совфеде по итогу Дней региона поддержали более десяти инициатив Ямала

В Совфеде по итогу Дней региона поддержали более десяти инициатив Ямала - РИА Новости, 21.02.2024

В Совфеде по итогу Дней региона поддержали более десяти инициатив Ямала

Сенаторы Совета Федерации ФС РФ поддержали ряд инициатив по туризму, образованию, экологии и привлечению кадров в Арктические регионы, предложенных губернатором РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:37

2024-02-21T19:37

2024-02-21T19:37

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

салехард

дмитрий артюхов

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Сенаторы Совета Федерации ФС РФ поддержали ряд инициатив по туризму, образованию, экологии и привлечению кадров в Арктические регионы, предложенных губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. В среду в Совете Федерации ФС РФ завершились Дни Ямало-Ненецкого автономного округа. Во время финального заседания Артюхов представил доклад об основных достижениях региона, социально-экономическом положении Ямала, перспективах развития и проектах, которые реализуются на территории полуострова. "Мы сегодня обозначили тему по северным надбавкам для наших федеральных коллег, это в первую очередь те, кто отвечает за безопасность – полиция, Росгвардия, МЧС. Важно, чтобы были созданы условия для привлечения молодых специалистов. Сейчас, на мой взгляд, действует архаичная система накопления, когда молодому специалисту надо три или пять лет ждать нормальный северный коэффициент. В наше динамичное время никто уже не готов долго ждать, и мы видим, что с каждым годом количество молодых специалистов уменьшается, число вакансий увеличивается… Рад, что верхняя палата парламента страны поддержала нас в этом вопросе", – приводятся в сообщении слова Артюхова. Также губернатор рассказал о создании туристического кластера, включающего всесезонный курорт "Рай-Из", который будет строиться на условиях концессии. Сенаторы, в свою очередь, поддержали предложение о дополнительном финансировании проекта из федерального бюджета. Еще один проект, за господдержку которого выступили сенаторы, – строительство автомобильной дороги до международной арктической станции "Снежинка" и туркомплекса "Рай-Из". Помимо этого, сенаторы рекомендовали рассмотреть правительству РФ ямальскую инициативу, которая касается создания единой федеральной геоинформационной системы для контроля за объектами капитального строительства на вечной мерзлоте, а также предложили Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды изучить предложения Ямала по обустройству экспериментальной глубокой термометрической скважины в районе Салехарда. Со стороны Совета Федерации также поддержку получил проект разработки методических рекомендаций для образовательных программ детских садов и начальных школ, где обучаются дети тундровиков. Также Ямал предложил разработать учебные пособия для подготовки маленьких тундровиков к школе, основанные на культуре, быте и образе жизни народов Севера, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html

https://ria.ru/20240221/yamal-1928816311.html

ямал

россия

салехард

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ямал, россия, салехард, дмитрий артюхов, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)