https://ria.ru/20240221/yamal-1928816311.html

Глава Ямала предложил поднять в СФ вопросы о вечной мерзлоте

Глава Ямала предложил поднять в СФ вопросы о вечной мерзлоте - РИА Новости, 21.02.2024

Глава Ямала предложил поднять в СФ вопросы о вечной мерзлоте

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил обсудить в Совете Федерации вопросы, связанные с вечной мерзлотой, поддержала инициативу... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:25

2024-02-21T18:25

2024-02-21T18:25

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дальний восток

арктика

дмитрий артюхов

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил обсудить в Совете Федерации вопросы, связанные с вечной мерзлотой, поддержала инициативу губернатора спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщает правительство ЯНАО. Рабочая встреча главы региона и председателя СФ прошла в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. "У нас есть предложение: на площадке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики в Совете Федерации обсудить вопросы, связанные с вечной мерзлотой. У Ямала уже накоплен свой опыт, мы готовы им делиться. Эта тема актуальна для многих субъектов страны и совместная работа представителей регионов, федеральных органов власти, сенаторов СФ, уверен, принесет больший эффект", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Как добавили в правительстве Ямала, Матвиенко поддержала инициативу губернатора, отметив необходимость объединения усилий ученых и специалистов из разных регионов, чтобы выработать необходимые предложения по тематике вечной мерзлоты. Также спикер верхней палаты обсудила с главой региона вопросы демографии, темпы строительства жилья и расселение ямальцев из аварийного фонда, отметив стабильное и уверенное развитие Ямала, его промышленный потенциал и успешное сельское хозяйство. После встречи Артюхов и Матвиенко осмотрели экспозицию, посвященную истории и перспективным направлениям развития автономного округа, на которой представлена информация о крупных инвестиционных проектах, агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, а также системе здравоохранения и образования.

https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html

https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html

ямал

дальний восток

арктика

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ямал, дальний восток, арктика, дмитрий артюхов, валентина матвиенко, совет федерации рф