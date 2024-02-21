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Глава Ямала предложил поднять в СФ вопросы о вечной мерзлоте
Глава Ямала предложил поднять в СФ вопросы о вечной мерзлоте - РИА Новости, 21.02.2024
Глава Ямала предложил поднять в СФ вопросы о вечной мерзлоте
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил обсудить в Совете Федерации вопросы, связанные с вечной мерзлотой, поддержала инициативу... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:25
2024-02-21T18:25
2024-02-21T18:25
ямало-ненецкий автономный округ
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совет федерации рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил обсудить в Совете Федерации вопросы, связанные с вечной мерзлотой, поддержала инициативу губернатора спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщает правительство ЯНАО. Рабочая встреча главы региона и председателя СФ прошла в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. "У нас есть предложение: на площадке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики в Совете Федерации обсудить вопросы, связанные с вечной мерзлотой. У Ямала уже накоплен свой опыт, мы готовы им делиться. Эта тема актуальна для многих субъектов страны и совместная работа представителей регионов, федеральных органов власти, сенаторов СФ, уверен, принесет больший эффект", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Как добавили в правительстве Ямала, Матвиенко поддержала инициативу губернатора, отметив необходимость объединения усилий ученых и специалистов из разных регионов, чтобы выработать необходимые предложения по тематике вечной мерзлоты. Также спикер верхней палаты обсудила с главой региона вопросы демографии, темпы строительства жилья и расселение ямальцев из аварийного фонда, отметив стабильное и уверенное развитие Ямала, его промышленный потенциал и успешное сельское хозяйство. После встречи Артюхов и Матвиенко осмотрели экспозицию, посвященную истории и перспективным направлениям развития автономного округа, на которой представлена информация о крупных инвестиционных проектах, агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, а также системе здравоохранения и образования.
https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html
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ямал, дальний восток, арктика, дмитрий артюхов, валентина матвиенко, совет федерации рф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дальний Восток, Арктика, Дмитрий Артюхов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил обсудить в Совете Федерации вопросы, связанные с вечной мерзлотой, поддержала инициативу губернатора спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщает правительство ЯНАО.
Рабочая встреча главы региона и председателя СФ прошла в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации.
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"У нас есть предложение: на площадке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики в Совете Федерации обсудить вопросы, связанные с вечной мерзлотой. У Ямала уже накоплен свой опыт, мы готовы им делиться. Эта тема актуальна для многих субъектов страны и совместная работа представителей регионов, федеральных органов власти, сенаторов СФ, уверен, принесет больший эффект", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Как добавили в правительстве Ямала, Матвиенко поддержала инициативу губернатора, отметив необходимость объединения усилий ученых и специалистов из разных регионов, чтобы выработать необходимые предложения по тематике вечной мерзлоты.
Также спикер верхней палаты обсудила с главой региона вопросы демографии, темпы строительства жилья и расселение ямальцев из аварийного фонда, отметив стабильное и уверенное развитие Ямала, его промышленный потенциал и успешное сельское хозяйство.
После встречи Артюхов и Матвиенко осмотрели экспозицию, посвященную истории и перспективным направлениям развития автономного округа, на которой представлена информация о крупных инвестиционных проектах, агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, а также системе здравоохранения и образования.
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