https://ria.ru/20240221/vyzovy-1928809192.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям более 350 тысяч вызовов

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям более 350 тысяч вызовов - РИА Новости, 21.02.2024

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям более 350 тысяч вызовов

Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за все время работы передала спасателям более 350 тысяч аварийных вызовов автомобилистов, сообщил генеральный директор АО... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:07

2024-02-21T18:07

2024-02-21T18:07

алексей райкевич

эра-глонасс

россия

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за все время работы передала спасателям более 350 тысяч аварийных вызовов автомобилистов, сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. О работе системы он рассказал на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках лекции российского общества "Знания". "ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней ежегодно. На сегодняшний день подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и подобным системам – стало стандартом безопасности современного автомобиля во многих странах мира. За время своей работы система приняла более 350 тысяч вызовов от автомобилистов, более 80% из которых пришли в автоматическом режиме, что свидетельствует о тяжелом ДТП. По данным от региональных систем 112, 90% вызовов через "ЭРА-ГЛОНАСС" не были продублированы по другим каналам", - отметил Райкевич, слова которого приводятся в сообщении компании. Он добавил, что "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет сократить на 50% время, необходимое для реагирования экстренных служб, за счет передачи в цифровом виде точных координат и параметров автомобилей. "В прошлом году к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключился миллион транспортных средств, что на 15% больше, чем в 2022 году. По нашим прогнозам, в ближайшие несколько лет ежегодно будет подключаться как минимум миллион автомобилей ежегодно. С ростом автопарка эффективность системы будет постоянно увеличиваться, "ЭРА-ГЛОНАСС" будет повышать безопасность транспорта", - выразил уверенность Райкевич. Ранее на Форуме национальных достижений, посвященном теме транспорта, заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов отметил вклад системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в повышение безопасности транспорта. "Говоря о безопасности граждан, нельзя не упомянуть про систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Более 10 миллионов транспортных средств к ней подключено и 350 тысяч экстренных вызовов было произведено. 350 тысяч вызовов, вдумайтесь в эти цифры, это люди, которые попросили о помощи. И это в автоматизированном режиме, даже если человек получил травму, которая ему не позволяют нажать на эту экстренную кнопку", - заявил Баканов в ходе мероприятия.

https://ria.ru/20240131/lada-1924495150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей райкевич, эра-глонасс, россия, технологии