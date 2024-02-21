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Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи - РИА Новости, 21.02.2024
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Культура
 
15:49 21.02.2024 (обновлено: 15:50 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/vystavka-1928662518.html
Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи
Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи - РИА Новости, 21.02.2024
Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи
Выставка-дискуссия, раскрывающая тайны творчества Леонардо да Винчи, открылась в Пикетном зале Государственного Эрмитажа. Среди шедевров, представленных в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:49
2024-02-21T15:50
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Выставка-дискуссия, раскрывающая тайны творчества Леонардо да Винчи, открылась в Пикетном зале Государственного Эрмитажа. Среди шедевров, представленных в экспозиции, картины "Битва при Ангиари", "Мадонна в скалах"и "Ангел".
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фото, фото, леонардо да винчи, эрмитаж (музей), музеи, выставки, что посмотреть
Фото, Культура, Леонардо да Винчи, Эрмитаж (музей), Музеи, Выставки, что посмотреть
Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи

В Эрмитаже открылась выставка "Новые загадки картин Леонардо да Винчи"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Выставка-дискуссия, раскрывающая тайны творчества Леонардо да Винчи, открылась в Пикетном зале Государственного Эрмитажа. Среди шедевров, представленных в экспозиции, картины "Битва при Ангиари", "Мадонна в скалах"и "Ангел".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Это совместный проект Эрмитажа и Музея христианской культуры в Санкт-Петербурге. Он расскажет о последних находках в леонардоведении.

На фото: посетители выставки фотографируют картину "Ангел".

Посетители фотографируют картину Ангел на открытии выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже

Это совместный проект Эрмитажа и Музея христианской культуры в Санкт-Петербурге. Он расскажет о последних находках в леонардоведении.

На фото: посетители выставки фотографируют картину "Ангел".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"В мире идет сейчас некий прилив "возвращения" атрибуции Леонардо и более тщательного изучения всего культурного явления, носящего его имя. Яркий пример тому — атрибуция, выставочная судьба и рыночные цены Salvator Mundi. На очереди анализ еще нескольких произведений из собрания Эрмитажа", — отметил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Пресс-конференция перед открытием выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже

"В мире идет сейчас некий прилив "возвращения" атрибуции Леонардо и более тщательного изучения всего культурного явления, носящего его имя. Яркий пример тому — атрибуция, выставочная судьба и рыночные цены Salvator Mundi. На очереди анализ еще нескольких произведений из собрания Эрмитажа", — отметил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Новейшие методы реставрации, технологических исследований и недавно открытые документы позволили многим итальянским и российским искусствоведам видеть причастность самого Леонардо к работам, которые ранее относили к категории "леонардесков".

На фото: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже

Новейшие методы реставрации, технологических исследований и недавно открытые документы позволили многим итальянским и российским искусствоведам видеть причастность самого Леонардо к работам, которые ранее относили к категории "леонардесков".

На фото: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Впервые публике показывают две работы из собрания Музея христианской культуры, связанные с именем Леонардо, — "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах". По мнению ряда итальянских и российских исследователей, над этими произведениями мог работать сам да Винчи. В составе экспозиции также картина "Ангел" из коллекции Эрмитажа.

На фото: посетители выставки возле картины "Мадонна в скалах".

Посетители возле картины Мадонна в скалах в на открытии выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже

Впервые публике показывают две работы из собрания Музея христианской культуры, связанные с именем Леонардо, — "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах". По мнению ряда итальянских и российских исследователей, над этими произведениями мог работать сам да Винчи. В составе экспозиции также картина "Ангел" из коллекции Эрмитажа.

На фото: посетители выставки возле картины "Мадонна в скалах".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Очки виртуальной реальности и видеопроекция в Пикетном зале дадут возможность по-новому посмотреть на наследие Леонардо.

Посетители на открытии выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже

Очки виртуальной реальности и видеопроекция в Пикетном зале дадут возможность по-новому посмотреть на наследие Леонардо.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Выставка организована в сотрудничестве с итальянскими историками искусства, в том числе профессорами Карло Педретти и Лукой Томио, известными специалистами по творчеству Леонардо да Винчи.

Посетители на открытии выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже

Выставка организована в сотрудничестве с итальянскими историками искусства, в том числе профессорами Карло Педретти и Лукой Томио, известными специалистами по творчеству Леонардо да Винчи.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
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