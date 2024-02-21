Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи

В Эрмитаже открылась выставка "Новые загадки картин Леонардо да Винчи"
Это совместный проект Эрмитажа и Музея христианской культуры в Санкт-Петербурге. Он расскажет о последних находках в леонардоведении.
На фото: посетители выставки фотографируют картину "Ангел".
Это совместный проект Эрмитажа и Музея христианской культуры в Санкт-Петербурге. Он расскажет о последних находках в леонардоведении.
На фото: посетители выставки фотографируют картину "Ангел".
"В мире идет сейчас некий прилив "возвращения" атрибуции Леонардо и более тщательного изучения всего культурного явления, носящего его имя. Яркий пример тому — атрибуция, выставочная судьба и рыночные цены Salvator Mundi. На очереди анализ еще нескольких произведений из собрания Эрмитажа", — отметил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"В мире идет сейчас некий прилив "возвращения" атрибуции Леонардо и более тщательного изучения всего культурного явления, носящего его имя. Яркий пример тому — атрибуция, выставочная судьба и рыночные цены Salvator Mundi. На очереди анализ еще нескольких произведений из собрания Эрмитажа", — отметил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Новейшие методы реставрации, технологических исследований и недавно открытые документы позволили многим итальянским и российским искусствоведам видеть причастность самого Леонардо к работам, которые ранее относили к категории "леонардесков".
На фото: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".
Новейшие методы реставрации, технологических исследований и недавно открытые документы позволили многим итальянским и российским искусствоведам видеть причастность самого Леонардо к работам, которые ранее относили к категории "леонардесков".
На фото: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".
Впервые публике показывают две работы из собрания Музея христианской культуры, связанные с именем Леонардо, — "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах". По мнению ряда итальянских и российских исследователей, над этими произведениями мог работать сам да Винчи. В составе экспозиции также картина "Ангел" из коллекции Эрмитажа.
На фото: посетители выставки возле картины "Мадонна в скалах".
Впервые публике показывают две работы из собрания Музея христианской культуры, связанные с именем Леонардо, — "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах". По мнению ряда итальянских и российских исследователей, над этими произведениями мог работать сам да Винчи. В составе экспозиции также картина "Ангел" из коллекции Эрмитажа.
На фото: посетители выставки возле картины "Мадонна в скалах".
Очки виртуальной реальности и видеопроекция в Пикетном зале дадут возможность по-новому посмотреть на наследие Леонардо.
Очки виртуальной реальности и видеопроекция в Пикетном зале дадут возможность по-новому посмотреть на наследие Леонардо.
Выставка организована в сотрудничестве с итальянскими историками искусства, в том числе профессорами Карло Педретти и Лукой Томио, известными специалистами по творчеству Леонардо да Винчи.
Выставка организована в сотрудничестве с итальянскими историками искусства, в том числе профессорами Карло Педретти и Лукой Томио, известными специалистами по творчеству Леонардо да Винчи.