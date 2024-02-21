Новые тайны гения: в Эрмитаже открылась выставка картин Леонардо да Винчи

Новейшие методы реставрации, технологических исследований и недавно открытые документы позволили многим итальянским и российским искусствоведам видеть причастность самого Леонардо к работам, которые ранее относили к категории "леонардесков".

На фото: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".