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Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах - РИА Новости, 21.02.2024
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10:56 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/vtsiom-1928665452.html
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах - РИА Новости, 21.02.2024
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах
Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:56
2024-02-21T10:56
общество
вциом
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества, согласно результатам опроса ВЦИОМ. В преддверии Дня защитника Отечества женщины отвечали на вопрос о том, какие качества они больше всего ценят в мужчинах, можно было дать любое число ответов. Большая часть (63%) россиянок назвали нравственные качества, 33% сказали, что больше всего ценят мужественность и силу, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества. По мнению 56% респондентов, современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами, такими как мужественность, сила, волевые и нравственные качества, трудолюбие, забота о других. О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных. Среди специфических качеств, которые присущи именно мужчинам, 33% россиян назвали мужественность и силу, 24% - нравственные качества, 13% - волевые качества, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240220/opros-1928520937.html
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах

ВЦИОМ: 63 процента россиянок ценят в мужчинах нравственные качества

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское"
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
В преддверии Дня защитника Отечества женщины отвечали на вопрос о том, какие качества они больше всего ценят в мужчинах, можно было дать любое число ответов. Большая часть (63%) россиянок назвали нравственные качества, 33% сказали, что больше всего ценят мужественность и силу, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества.
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По мнению 56% респондентов, современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами, такими как мужественность, сила, волевые и нравственные качества, трудолюбие, забота о других. О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных.
Среди специфических качеств, которые присущи именно мужчинам, 33% россиян назвали мужественность и силу, 24% - нравственные качества, 13% - волевые качества, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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