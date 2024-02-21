https://ria.ru/20240221/vtsiom-1928665452.html
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах - РИА Новости, 21.02.2024
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах
Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:56
2024-02-21T10:56
2024-02-21T10:56
общество
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e3bc479e2832f10098ce7ec5c71fd8.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества, согласно результатам опроса ВЦИОМ. В преддверии Дня защитника Отечества женщины отвечали на вопрос о том, какие качества они больше всего ценят в мужчинах, можно было дать любое число ответов. Большая часть (63%) россиянок назвали нравственные качества, 33% сказали, что больше всего ценят мужественность и силу, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества. По мнению 56% респондентов, современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами, такими как мужественность, сила, волевые и нравственные качества, трудолюбие, забота о других. О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных. Среди специфических качеств, которые присущи именно мужчинам, 33% россиян назвали мужественность и силу, 24% - нравственные качества, 13% - волевые качества, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240220/opros-1928520937.html
https://ria.ru/20240212/materinstvo-1926807650.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63f067d8d7188a810ebaf72070e844d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом
Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах
ВЦИОМ: 63 процента россиянок ценят в мужчинах нравственные качества
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
В преддверии Дня защитника Отечества женщины отвечали на вопрос о том, какие качества они больше всего ценят в мужчинах, можно было дать любое число ответов. Большая часть (63%) россиянок назвали нравственные качества, 33% сказали, что больше всего ценят мужественность и силу, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества.
Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам
По мнению 56% респондентов, современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами, такими как мужественность, сила, волевые и нравственные качества, трудолюбие, забота о других. О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных.
Среди специфических качеств, которые присущи именно мужчинам, 33% россиян назвали мужественность и силу, 24% - нравственные качества, 13% - волевые качества, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству