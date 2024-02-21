https://ria.ru/20240221/vtsiom-1928665452.html

Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах

Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах - РИА Новости, 21.02.2024

Опрос показал, что россиянки ценят в мужчинах

Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:56

2024-02-21T10:56

2024-02-21T10:56

общество

вциом

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большинство (63%) опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества, согласно результатам опроса ВЦИОМ. В преддверии Дня защитника Отечества женщины отвечали на вопрос о том, какие качества они больше всего ценят в мужчинах, можно было дать любое число ответов. Большая часть (63%) россиянок назвали нравственные качества, 33% сказали, что больше всего ценят мужественность и силу, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества. По мнению 56% респондентов, современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами, такими как мужественность, сила, волевые и нравственные качества, трудолюбие, забота о других. О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных. Среди специфических качеств, которые присущи именно мужчинам, 33% россиян назвали мужественность и силу, 24% - нравственные качества, 13% - волевые качества, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240220/opros-1928520937.html

https://ria.ru/20240212/materinstvo-1926807650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом