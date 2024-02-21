Шмыгаль признал невыгодное положение ВСУ на фронте
Шмыгаль признал невыгодное положение ВСУ и преимущество России в воздухе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал невыгодное положение ВСУ на фронте и преимущество ВС РФ в воздухе.
"Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе. На прошлой неделе российская армия сбросила на Авдеевку тысячи корректируемых авиабомб. К сожалению, поставки снарядов от стран-партнеров сократились и в январе поставки снарядов украинской армии значительно меньше того, что было до сих пор", - сказал Шмыгаль японскому телеканалу NHK.
Он подчеркнул, что для Украины крайне важным является получение ракет большой дальности, чтобы "атаковать склады и командные пункты в тылу". В отсутствии таких ракет и снарядов он видит одну из причин невыгодного положения украинской армии на фронте.
"За счет беспилотников, которые производятся на Украине, и технологий мы пытаемся выровнять эту нехватку, но для нас решающую важность имеют в особенности ракеты большой дальности и снаряды. Если это будет, мы сможем атаковать склады российской армии и командные пункты в тылу. Эта нехватка – одна из причин нашего невыгодного положения на фронте", - отметил Шмыгаль.
Украинский премьер находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.