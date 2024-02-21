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ВСУ убеждают Пентагон, что круглосуточно строят укрепления - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/vsu-1928691767.html
ВСУ убеждают Пентагон, что круглосуточно строят укрепления
ВСУ убеждают Пентагон, что круглосуточно строят укрепления - РИА Новости, 21.02.2024
ВСУ убеждают Пентагон, что круглосуточно строят укрепления
Командование сил поддержки ВСУ после предупреждения Пентагона о том, что Киеву без помощи США придется выбирать, какие города удерживать, пытаются заверить, что РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:31
2024-02-21T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование сил поддержки ВСУ после предупреждения Пентагона о том, что Киеву без помощи США придется выбирать, какие города удерживать, пытаются заверить, что инженерные войска круглосуточно и без выходных строят фортификационные сооружения. Во вторник заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом, но забуксовал в нижней палате конгресса. "Инженерные войска сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки семь дней в неделю. Все возможные ресурсы инженерных войск используются на полную мощность", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети.При этом на минувшей неделе украинские войска уже сдали расположенную рядом с Донецком Авдеевку. А Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928635094.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ убеждают Пентагон, что круглосуточно строят укрепления

ВСУ после заявления Пентагона утверждают, что круглосуточно строят укрепления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта
Украинские солдаты недалеко от линии фронта - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование сил поддержки ВСУ после предупреждения Пентагона о том, что Киеву без помощи США придется выбирать, какие города удерживать, пытаются заверить, что инженерные войска круглосуточно и без выходных строят фортификационные сооружения.
Во вторник заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом, но забуксовал в нижней палате конгресса.
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"Инженерные войска сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки семь дней в неделю. Все возможные ресурсы инженерных войск используются на полную мощность", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети.
При этом на минувшей неделе украинские войска уже сдали расположенную рядом с Донецком Авдеевку. А Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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