https://ria.ru/20240221/vstrechi-1928751769.html

В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве

В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве - РИА Новости, 21.02.2024

В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве

Прямой диалог между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС ожидается в ходе межпалестинских встреч в Москве, заявил РИА Новости член руководящего совета ФАТХ,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:33

2024-02-21T15:33

2024-02-21T15:36

москва

фатх

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сергей лавров

россия

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КАИР, 21 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Прямой диалог между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС ожидается в ходе межпалестинских встреч в Москве, заявил РИА Новости член руководящего совета ФАТХ, профессор политологии Университета Аль-Кудс Айман ар-Ракаб.Ранее представители палестинских организаций сообщили, что все ведущие палестинские политические фракции примут участие в переговорах в Москве с 28 февраля по 2 марта для преодоления внутреннего раскола"Я ожидаю, что будет прямой диалог (между ФАТХ и ХАМАС - ред.), потому что все фракции будут присутствовать на этой встрече. Все согласились, следовательно, будет диалог", - сказал ар-Ракаб, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между ФАТХ и ХАМАС в Москве.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП), а также движение "Палестинская национальная инициатива" ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.

https://ria.ru/20240220/vstrecha-1928507570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, фатх, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей лавров, россия