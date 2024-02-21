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В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве - РИА Новости, 21.02.2024
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15:33 21.02.2024 (обновлено: 15:36 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/vstrechi-1928751769.html
В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве
В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве - РИА Новости, 21.02.2024
В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве
Прямой диалог между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС ожидается в ходе межпалестинских встреч в Москве, заявил РИА Новости член руководящего совета ФАТХ,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:33
2024-02-21T15:36
москва
фатх
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сергей лавров
россия
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КАИР, 21 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Прямой диалог между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС ожидается в ходе межпалестинских встреч в Москве, заявил РИА Новости член руководящего совета ФАТХ, профессор политологии Университета Аль-Кудс Айман ар-Ракаб.Ранее представители палестинских организаций сообщили, что все ведущие палестинские политические фракции примут участие в переговорах в Москве с 28 февраля по 2 марта для преодоления внутреннего раскола"Я ожидаю, что будет прямой диалог (между ФАТХ и ХАМАС - ред.), потому что все фракции будут присутствовать на этой встрече. Все согласились, следовательно, будет диалог", - сказал ар-Ракаб, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между ФАТХ и ХАМАС в Москве.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП), а также движение "Палестинская национальная инициатива" ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.
https://ria.ru/20240220/vstrecha-1928507570.html
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москва, фатх, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей лавров, россия
Москва, ФАТХ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сергей Лавров, Россия
В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве

Член руководства ФАТХ: в ходе встреч в Москве ожидается прямой диалог с ХАМАС

© AP Photo / Adel HanaЧлены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы
Члены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Adel Hana
Члены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Прямой диалог между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС ожидается в ходе межпалестинских встреч в Москве, заявил РИА Новости член руководящего совета ФАТХ, профессор политологии Университета Аль-Кудс Айман ар-Ракаб.
Ранее представители палестинских организаций сообщили, что все ведущие палестинские политические фракции примут участие в переговорах в Москве с 28 февраля по 2 марта для преодоления внутреннего раскола
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве
20 февраля, 16:03
«
"Я ожидаю, что будет прямой диалог (между ФАТХ и ХАМАС - ред.), потому что все фракции будут присутствовать на этой встрече. Все согласились, следовательно, будет диалог", - сказал ар-Ракаб, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между ФАТХ и ХАМАС в Москве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП), а также движение "Палестинская национальная инициатива" ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.
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