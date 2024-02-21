В ФАТХ анонсировали прямой диалог с ХАМАС на встрече в Москве
Член руководства ФАТХ: в ходе встреч в Москве ожидается прямой диалог с ХАМАС
© AP Photo / Adel HanaЧлены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы
© AP Photo / Adel Hana
Члены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы. Архивное фото
КАИР, 21 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Прямой диалог между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС ожидается в ходе межпалестинских встреч в Москве, заявил РИА Новости член руководящего совета ФАТХ, профессор политологии Университета Аль-Кудс Айман ар-Ракаб.
Ранее представители палестинских организаций сообщили, что все ведущие палестинские политические фракции примут участие в переговорах в Москве с 28 февраля по 2 марта для преодоления внутреннего раскола
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"Я ожидаю, что будет прямой диалог (между ФАТХ и ХАМАС - ред.), потому что все фракции будут присутствовать на этой встрече. Все согласились, следовательно, будет диалог", - сказал ар-Ракаб, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между ФАТХ и ХАМАС в Москве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП), а также движение "Палестинская национальная инициатива" ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.