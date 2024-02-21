https://ria.ru/20240221/volozh-1928821249.html

СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций

СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций

Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, передает агентство... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:35

2024-02-21T18:35

2024-02-21T18:35

экономика

россия

аркадий волож

яндекс

евросоюз

европейский суд

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Волож - один из трех человек, которые будут исключены из санкций ЕС после 15 марта. "Страны ЕС согласовали исключение Аркадия Воложа... из своего списка попадающих под санкции физических и юридических лиц", - говорится в сообщении агентства. Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена. СМИ сообщали, что Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции.

https://ria.ru/20230912/volozh-1895764241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, аркадий волож, яндекс, евросоюз, европейский суд