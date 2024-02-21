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СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций - РИА Новости, 21.02.2024
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18:35 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/volozh-1928821249.html
СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций
СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций
Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, передает агентство... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:35
2024-02-21T18:35
экономика
россия
аркадий волож
яндекс
евросоюз
европейский суд
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Волож - один из трех человек, которые будут исключены из санкций ЕС после 15 марта. "Страны ЕС согласовали исключение Аркадия Воложа... из своего списка попадающих под санкции физических и юридических лиц", - говорится в сообщении агентства. Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена. СМИ сообщали, что Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции.
https://ria.ru/20230912/volozh-1895764241.html
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экономика, россия, аркадий волож, яндекс, евросоюз, европейский суд
Экономика, Россия, Аркадий Волож, Яндекс, Евросоюз, Европейский суд
СМИ: ЕС согласовал исключение сооснователя "Яндекса" из списка санкций

Reuters: ЕС согласовал исключение экс-главы "Яндекса" Воложа из списка санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аркадий Волож. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали исключение из списка санкций по России одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что Волож - один из трех человек, которые будут исключены из санкций ЕС после 15 марта.
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"Страны ЕС согласовали исключение Аркадия Воложа... из своего списка попадающих под санкции физических и юридических лиц", - говорится в сообщении агентства.
Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
СМИ сообщали, что Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции.
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