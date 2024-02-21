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Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин - РИА Новости, 22.02.2024
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13:53 21.02.2024 (обновлено: 00:53 22.02.2024)
https://ria.ru/20240221/volodin-1928721364.html
Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин
Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин - РИА Новости, 22.02.2024
Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин
По инициативе президента Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-21T13:53
2024-02-22T00:53
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баренцево море
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. По инициативе президента Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. "(Владимир Путин. — Прим. ред.) вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане. Бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40 процентов — именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, — формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд. Но теперь это блюдо их любимое мы вернули себе по инициативе нашего президента", — сказал Володин на пленарном заседании. Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022-го о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240221/gd-1928701726.html
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россия, великобритания, баренцево море, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Россия, Великобритания, Баренцево море, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: Россия возвратила рыбу, которую британцы ели 68 лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. По инициативе президента Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
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"(Владимир Путин. — Прим. ред.) вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане. Бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40 процентов — именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, — формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд. Но теперь это блюдо их любимое мы вернули себе по инициативе нашего президента", — сказал Володин на пленарном заседании.
Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.
Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022-го о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, говорится в пояснительной записке.
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