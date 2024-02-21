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Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 21.02.2024 (обновлено: 11:54 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/voennye-1928678178.html
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:42
2024-02-21T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
владимир путин
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции."Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Обращаясь к бойцам, Путин указал, что самоотверженным ратным трудом они "доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства". "Эти традиции формировались столетиями нашими великими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества. Мы гордимся их свершениями и победами, а их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240221/prazdnik-1928676012.html
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безопасность, воздушно-космические силы россии, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин

Путин: военные ВКС на СВО совершили тысячи боевых вылетов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции.
"Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
Обращаясь к бойцам, Путин указал, что самоотверженным ратным трудом они "доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства". "Эти традиции формировались столетиями нашими великими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества. Мы гордимся их свершениями и победами, а их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества
Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииВладимир Путин
 
 
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