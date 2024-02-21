https://ria.ru/20240221/voennye-1928678178.html
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:42
2024-02-21T11:42
2024-02-21T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
владимир путин
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции."Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Обращаясь к бойцам, Путин указал, что самоотверженным ратным трудом они "доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства". "Эти традиции формировались столетиями нашими великими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества. Мы гордимся их свершениями и победами, а их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240221/prazdnik-1928676012.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин
Военные ВКС проявили мужество и отвагу на СВО, заявил Путин
Путин: военные ВКС на СВО совершили тысячи боевых вылетов