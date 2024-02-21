https://ria.ru/20240221/vino-1928626879.html

В Роскачестве рассказали о признаках плохого вина в коктейле

В Роскачестве рассказали о признаках плохого вина в коктейле - РИА Новости, 21.02.2024

В Роскачестве рассказали о признаках плохого вина в коктейле

Запах мокрого картона и привкус горелой спички в коктейлях на вине говорят о том, что этот компонент был использован некачественный, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:24

2024-02-21T05:24

2024-02-21T05:24

общество

олеся буняева

роскачество

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запах мокрого картона и привкус горелой спички в коктейлях на вине говорят о том, что этот компонент был использован некачественный, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Уточняется, что качество коктейля зависит от качества всех его составляющих и плохое вино способно сгубить весь напиток. "Чаще всего проблемы с качеством вина связаны с "тоном пробки" - трихлоранизолом или окисленностью вследствие проблем на производстве или негерметичной укупорки. Оба эти "порока" вина проявятся и в коктейлях. Особенно устойчив "пробковый" тон. Его легко узнать в вине по оттенку размокшей под дождем картонной коробки. Такой картонный запах перебивает ароматы вина и наверняка проявится даже в коктейле с яркими добавками", - рассказала директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Также среди пороков вина эксперты отмечают так называемую редукцию, возникающую из-за проблем с разрешенным компонентом - диоксидом серы. Излишнее или неправильное его использование придает вину оттенок горелой спички. "Такое вино также не стоит пытаться "исправить" добавками в коктейле", - добавили в организации. Буняева, в свою очередь, подчеркнула, что мир качественного вина разнообразен и в нем есть, в том числе, варианты, которые можно пить не только сами по себе, но и в коктейлях. Так, например, самое популярное в мире сочетание игристого вина в коктейлях - это "Шприц", причем на российском вине и биттере такой вариант будет в разы дешевле, чем на итальянских. А директор департамента продаж HoReCa и экспорта "Кубань-Вино" Эдуард Долгин отметил, что винные коктейли будут привлекать и рестораторов, и гостей заведений. "Мы как крупный производитель пока видим это направление нишевым, но в нашей практике уже был опыт работы с барменами, и определенная перспектива у направления есть. Главное, чтобы коктейли на вине были не менее яркими и при этом доступными по цене в сравнении с миксами на крепком алкоголе", - резюмировал Долгин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240208/vino-1926089308.html

https://ria.ru/20240208/vino-1926063042.html

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общество, олеся буняева, роскачество, россия