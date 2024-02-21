Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве - РИА Новости, 21.02.2024
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве
Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T21:15
2024-02-21T21:15
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/22/1059892257_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_50c8b52cb96e2d069ade01c5a52dd2aa.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Финал текущей недели пройдет под знаком оттепели. Причиной тому станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона, взаимодействие которых приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха подрастет до плюс 1 - плюс 4, а это уже мартовские показатели климата", - рассказал Тишковец. По его словам, пройдут незначительные локальные осадки в смешанной фазе с характерной слякотной погодой. Синоптик добавил, что под занавес зимы "появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво". "В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири. По ночам ударят морозы до минус 7 - минус 12, с наступлением марта до минус 10 - минус 15, днем не выше нуля - минус 5, что подтвердит статус марта, как еще одного зимнего месяца. Не даром в народе говорят: "Пришел марток - надевай семеро порток". Грядущая весна будет крайне неустойчивой", - подчеркнул Тишковец.
https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/22/1059892257_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_4afdf313f177ff512edb07aaeb4b9e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве

Тишковец: весна в Москве будет неустойчивой, в марта по ночам ожидается до -15

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Финал текущей недели пройдет под знаком оттепели. Причиной тому станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона, взаимодействие которых приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха подрастет до плюс 1 - плюс 4, а это уже мартовские показатели климата", - рассказал Тишковец.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны
17 февраля, 11:00
По его словам, пройдут незначительные локальные осадки в смешанной фазе с характерной слякотной погодой. Синоптик добавил, что под занавес зимы "появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво".
«
"В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири. По ночам ударят морозы до минус 7 - минус 12, с наступлением марта до минус 10 - минус 15, днем не выше нуля - минус 5, что подтвердит статус марта, как еще одного зимнего месяца. Не даром в народе говорят: "Пришел марток - надевай семеро порток". Грядущая весна будет крайне неустойчивой", - подчеркнул Тишковец.
Воробей на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Москвичам посоветовали не ждать раннюю весну
18 февраля, 15:42
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала