Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве
Тишковец: весна в Москве будет неустойчивой, в марта по ночам ожидается до -15
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Финал текущей недели пройдет под знаком оттепели. Причиной тому станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона, взаимодействие которых приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха подрастет до плюс 1 - плюс 4, а это уже мартовские показатели климата", - рассказал Тишковец.
По его словам, пройдут незначительные локальные осадки в смешанной фазе с характерной слякотной погодой. Синоптик добавил, что под занавес зимы "появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво".
«
"В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири. По ночам ударят морозы до минус 7 - минус 12, с наступлением марта до минус 10 - минус 15, днем не выше нуля - минус 5, что подтвердит статус марта, как еще одного зимнего месяца. Не даром в народе говорят: "Пришел марток - надевай семеро порток". Грядущая весна будет крайне неустойчивой", - подчеркнул Тишковец.