https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве

Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве - РИА Новости, 21.02.2024

Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве

Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T21:15

2024-02-21T21:15

2024-02-21T21:15

общество

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/22/1059892257_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_50c8b52cb96e2d069ade01c5a52dd2aa.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Финал текущей недели пройдет под знаком оттепели. Причиной тому станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона, взаимодействие которых приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха подрастет до плюс 1 - плюс 4, а это уже мартовские показатели климата", - рассказал Тишковец. По его словам, пройдут незначительные локальные осадки в смешанной фазе с характерной слякотной погодой. Синоптик добавил, что под занавес зимы "появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво". "В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири. По ночам ударят морозы до минус 7 - минус 12, с наступлением марта до минус 10 - минус 15, днем не выше нуля - минус 5, что подтвердит статус марта, как еще одного зимнего месяца. Не даром в народе говорят: "Пришел марток - надевай семеро порток". Грядущая весна будет крайне неустойчивой", - подчеркнул Тишковец.

https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html

https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, погода