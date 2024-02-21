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Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами
Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами - РИА Новости, 21.02.2024
Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что работодателям стоит выделять вакансии для трудоустройства семей с детьми,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:45
2024-02-21T15:45
2024-02-21T15:45
общество
россия
мария львова-белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что работодателям стоит выделять вакансии для трудоустройства семей с детьми, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, молодых инвалидов и подростков. "Мне кажется, что было бы хорошо, если бы работодатели, особенно частные организации, могли выделять смешанные вакансии для трудоустройства таких особых категорий: семей с детьми, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, молодых инвалидов и, конечно же, подростков", - заявила Львова-Белова на пленарном заседании Международного форума труда.Она особо подчеркнула, что семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, необходимо уделить особое внимание."Когда встречаешься с этими родителями (детей с инвалидностью - ред.), главный их вопрос: а что будет дальше, когда меня не станет? Здесь, конечно, особое внимание мы уделяем профориентационной работе с этими детьми, молодыми взрослыми и дальнейшему трудоустройству", - сказала детский омбудсмен.
https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами
Львова-Белова призвала компании выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что работодателям стоит выделять вакансии для трудоустройства семей с детьми, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, молодых инвалидов и подростков.
"Мне кажется, что было бы хорошо, если бы работодатели, особенно частные организации, могли выделять смешанные вакансии для трудоустройства таких особых категорий: семей с детьми, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, молодых инвалидов и, конечно же, подростков", - заявила Львова-Белова
на пленарном заседании Международного форума труда.
Она особо подчеркнула, что семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, необходимо уделить особое внимание.
"Когда встречаешься с этими родителями (детей с инвалидностью - ред.), главный их вопрос: а что будет дальше, когда меня не станет? Здесь, конечно, особое внимание мы уделяем профориентационной работе с этими детьми, молодыми взрослыми и дальнейшему трудоустройству", - сказала детский омбудсмен.
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