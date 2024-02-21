https://ria.ru/20240221/vakansii-1928756303.html

Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами

Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами - РИА Новости, 21.02.2024

Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что работодателям стоит выделять вакансии для трудоустройства семей с детьми,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:45

2024-02-21T15:45

2024-02-21T15:45

общество

россия

мария львова-белова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что работодателям стоит выделять вакансии для трудоустройства семей с детьми, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, молодых инвалидов и подростков. "Мне кажется, что было бы хорошо, если бы работодатели, особенно частные организации, могли выделять смешанные вакансии для трудоустройства таких особых категорий: семей с детьми, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, молодых инвалидов и, конечно же, подростков", - заявила Львова-Белова на пленарном заседании Международного форума труда.Она особо подчеркнула, что семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, необходимо уделить особое внимание."Когда встречаешься с этими родителями (детей с инвалидностью - ред.), главный их вопрос: а что будет дальше, когда меня не станет? Здесь, конечно, особое внимание мы уделяем профориентационной работе с этими детьми, молодыми взрослыми и дальнейшему трудоустройству", - сказала детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, мария львова-белова