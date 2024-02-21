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На Таймыре в Красноярском крае ураган грозит порывами ЛЭП - РИА Новости, 21.02.2024
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02:57 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/uragan-1928619615.html
На Таймыре в Красноярском крае ураган грозит порывами ЛЭП
На Таймыре в Красноярском крае ураган грозит порывами ЛЭП - РИА Новости, 21.02.2024
На Таймыре в Красноярском крае ураган грозит порывами ЛЭП
Порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта прогнозируются в среду в Красноярском крае из-за сильной метели и ураганных порывов ветра,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:57
2024-02-21T02:57
происшествия
красноярский край
россия
таймыр
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта прогнозируются в среду в Красноярском крае из-за сильной метели и ураганных порывов ветра, достигающих 30 метров в секунду, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 21 февраля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Сибирском федеральном округе на юге Таймырского МР Красноярского края", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций могут стать порывы ветра скоростью 25-30 метров в секунду, а также метель. Спасатели рекомендует во время сильного ветра находиться дома, закрыв все окна. Если же непогода застанет на улице, надо стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения, а также легковозводимые конструкции.
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происшествия, красноярский край, россия, таймыр, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Таймыр, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Таймыре в Красноярском крае ураган грозит порывами ЛЭП

МЧС: на Таймыре в Красноярском крае ураган до 30 м/с грозит порывами ЛЭП

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкТаймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта прогнозируются в среду в Красноярском крае из-за сильной метели и ураганных порывов ветра, достигающих 30 метров в секунду, предупреждает МЧС России.
«
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 21 февраля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Сибирском федеральном округе на юге Таймырского МР Красноярского края", - говорится в прогнозе.
Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций могут стать порывы ветра скоростью 25-30 метров в секунду, а также метель.
Спасатели рекомендует во время сильного ветра находиться дома, закрыв все окна. Если же непогода застанет на улице, надо стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения, а также легковозводимые конструкции.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияТаймырГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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