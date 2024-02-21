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Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля - РИА Новости, 21.02.2024
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:47
2024-02-21T20:47
2024-02-21T20:47
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие он охарактеризовал как "нечто особенное". "На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром. Будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что на конференции будут обсуждаться вопросы развития Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержка бизнеса. По итогам конференции, как сообщает Никифоров, Зеленский проведет пресс-конференцию.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля
Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля "нечто особенное" с участием властей