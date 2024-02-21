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Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928845972.html
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля - РИА Новости, 21.02.2024
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:47
2024-02-21T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие он охарактеризовал как "нечто особенное". "На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром. Будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что на конференции будут обсуждаться вопросы развития Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержка бизнеса. По итогам конференции, как сообщает Никифоров, Зеленский проведет пресс-конференцию.
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля

Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля "нечто особенное" с участием властей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие он охарактеризовал как "нечто особенное".
«
"На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром. Будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада".
Он добавил, что на конференции будут обсуждаться вопросы развития Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержка бизнеса.
По итогам конференции, как сообщает Никифоров, Зеленский проведет пресс-конференцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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